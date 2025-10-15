Prima pagină » Auto » Cauciucurile de IARNĂ: Când trebuie să le cumpere șoferii și din ce moment devine obligatoriu să fie montate pe roțile autoturismelor personale

15 oct. 2025, 22:16, Auto
Iarna se apropie, iar șoferii trebuie să se apuce de căutat anvelope de iarnă din timp.  În caz contrar, s-ar putea înfrunta cu aglomerație, scumpiri și cu stocuri goale la finalul toamnei.  Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii, conform legilor rutiere din România.

Însă, din ce perioadă? Și de ce ar trebui să ne luăm anvelope de iarnă din timp?  La a doua întrebare ne răspunde Costin Stan, directorul executiv al unuia dintre cele mai mari magazine de piese auto din România, care estimează o creștere a vânzărilor de anvelope de iarnă cu 20-25%, potrivit MEDIAFAX:

„Clienții sunt mai atenți la siguranță și la costurile reale ale utilizării mașinii în sezonul rece. O anvelopă dedicată iernii asigură o aderență mai bună pe carosabil ud sau rece și reduce distanța de frânare cu până la 10 metri la 50 km/h, față de o anvelopă de vară. În același timp, planificarea cumpărăturilor în afara sezonului de vârf înseamnă economii de până la 200 de lei pe set și eliminarea riscului de a nu mai găsi dimensiunea dorită. Această schimbare de comportament este vizibilă mai ales la clienții care își echipează mașinile înainte ca temperatura să scadă constant sub 7°C. Estimăm o creștere de 20–25% a vânzărilor de anvelope de iarnă în acest sezon, odată cu revenirea la un stil de achiziție rațional și orientat spre prevenție”.

Ce anvelope de iarnă trebuie să fie achiziționate

Cele mai căutate dimensiuni de anvelopă de iarnă sunt pentru autoturismele de marcă Dacia Logan, Volkswagen Golf și Ford Focus, dar și pentru modelele de SUV-uri compacte. Potrivit Codului Rutier (OUG 195/2002), un autovehicul trebuie dotat cu anvelope de iarnă atunci când drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Șoferii trebuie să le monteze pentru a evita ca mașinile acestora să alunece pe șosele și să provoace accidente rutiere. Anvelopele de iarnă trebuie să poarte inscripția „M+S”, „M.S.” sau „M&S”, care provin de la „mud” (noroi) și „snow” (zăpadă).  Acestea sunt testate în condiții de iarnă.

Prețurile anvelopelor de iarnă variază de la 150 lei pentru opțiunile simple, până la 800 de lei pentru mărcile premium sau dimensiunile  mari. Un set complet de patru anvelope de iarnă poate costa în total între 600 și 3.000 de lei. Șoferii prinși că nu au respectat legea riscă amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni, între 9 și 20 de puncte, precum și amenzi între 1.822 și 4.050 de lei. De asemenea, șoferii trebuie să evite anvelopele cu denumiri comerciale de tip „all season” sau cele uzate.

