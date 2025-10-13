Prima pagină » Actualitate » Lovitură pentru șoferi. Cu cât se scumpesc anvelopele de iarnă

13 oct. 2025, 16:59, Actualitate
foto ilustrativa; sursa foto: Envato

Lovitură dură pentru șoferi. În acest sezon rece, costul mediu al anvelopelor de iarnă a înregistrat o majorare față de aceeași perioadă a anului trecut. Iată cu cât.

Tot mai mulți șoferi aleg să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă înainte de luna noiembrie, însă trebuie să știe că în acest an vor scoate mai mulți bani din buzunare, deoarece anvelopele de iarnă se scumpesc cu 5-8% față de anul trecut.

Cererea pentru anvelope de iarnă a început mai devreme, influențată de temperaturile scăzute. În intervalul de vârf, între noiembrie și decembrie, prețurile pot să înregistreze creșteri suplimentare, ajungând chiar la 15%. În comparație cu sezonul trecut, prețurile medii ale anvelopelor de iarnă au urcat între 5% și 8%, potrivit unei analize de prețuri făcute de AutoEco. Cele mai semnificative majorări s-au înregistrat la mărcile premium de anvelope, ca urmare a creșterii costurilor de fabricație și transport, scrie capital.ro.

Șoferii care trebuie să își cumopere anvelope de iarnă trebuie să știe că acestea s-au scumpit și că vor scoate bani grei din buzunare pentru cauciucurile sezon rece. Șoferii trebuie să monteze anvelopele de iarnă de îndată ce termometrele indică sub 7 grade C, indiferent dacă zăpada este sau nu prezentă.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Ce pedepse riscă șoferii care nu au anvelope de iarnă

La venirea sezonului rece, șoferii români sunt obligați prin lege să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei. Amenzile sunt usturătoare pentru cei care nu respectă regulile și pot ajunge până la 4.050 de lei, la care se adaugă și reținerea certificatului de înmatriculare. Legislația rutieră nu prevede o data fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, însă îi obligă pe conducătorii auto să aibă mașinile echipate atunci când pleacă la drum pe timp de iarnă. Această regulă nu se aplică doar mașinilor personale, ci și vehiculelor de transport de persoane și de marfă.

Astfel, poliția rutieră le recomandă șoferilor să verifice înainte de a pleca la drum și prognoza meteo, dar și starea drumurilor, pentru a evita situațiile neplăcute și riscurile de accidente.

Anvelopele de iarnă sunt special proiectate pentru a oferi siguranță și trebuie montate atunci când temperaturile scad constant sub 7 grade C. De precizat este că, mulți conducători auto circulă pe timp de iarnă cu anvelope all-season, dar mecanicii nu recomandă asta. Anvelopele all-season sunt o combinație între cele două tipuri de cauciucuri, de vară și de iarnă.

Anvelopele all-season sunt o variantă mai slabă decât cele de vară. Aderența nu e la fel de bună, sunt mai zgomotoase, se tocesc mai repede. Când e rece afară, au o aderență acceptabilă, dar nu la fel de bună ca anvelopele de iarnă. De aceea, indicat e îți montezi anvelope de vară primăvara și toamna îți montezi cauciucuri de iarnă.”, a precizat un mecanic auto.

