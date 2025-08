Într-un interviu din 2007 pentru PROMOTOR, fostul președinte al României, Ion Iliescu, a vorbit despre relația sa cu automobilele, considerându-le o invenție a secolului 20, dar și principala sursă de poluare, aglomerație și responsabilitatea rutieră.

Un personaj controversat și influent în istoria tranziției României de la comunism la democrație, a povestit despre ce mașini a condus, de la ce vârstă și-a luat permisul auto și câte accidentări a avut. Deși s-a declarat „sărac și cinstit”, a spus în interviu că nu avea de gând să scoată în afara legii BMW X5, Mecedes, Audi Q7, Lexus sau Porsche.

Când a obținut permisul de conducere

Ion Iliescu a povestit că a fost un cititor împătimit al romanului SF „Mașina timpului” de H.G. Wells și că prima mașină în care a urcat în copilărie a fost un model Plymouth. Născut în 1930, fostul președinte a spus că părinții lui nu aveau mașină, nici locuință.

„În primul rând, o invenție care a revoluționat condițiile de viață ale omenirii în secolul XX. Apoi, un „rău” necesar, un factor de poluare, un motiv de iritare, care a transformat viaţa oraşelor într-un vacarm. Pe de altă parte, nu există automobilist care să nu aibă, precum Al Bundy, „Dodge”-ul său, care este nu doar un morman de rugină pe patru roţi, ci şi un depozitar al amintirilor şi al călătoriilor imaginate. Prima oară am urcat cu H.G. Wells în Maşina timpului! Într-o mașină „în carne şi oase” s-a întâmplat să urc gratie complicității unui prieten din copilărie, al cărui tată era şofer. Avea un Plymouth vechi. Am descoperit atunci o nouă faţă a lumii. Părintii mei nu au avut nici mașină, nici măcar o casă. Erau alte timpuri; dar, probabil, ceva din felul lor de a fi şi de a nu avea mi-a marcat definitiv existența. Până la urmă, așa e lumea construită, între a fi și a avea”, a spus Ion Iliescu pentru Promotor .

Fostul președinte a luat permisul de conducere în anii 1970. El a achiziționat primul automobil în 1982.

„Permisul de conducere l-am luat în anii ’70, ani de deschidere inclusiv automobilistică… Prima maşină am achiziționat-o ceva mai târziu, în 1982. Aproape că a trebuit să reînvăț ceea ce uitasem de la cursurile de șoferie. Șofatul e ca limbile străine: ori îl practici zi de zi, ori apelezi la… translatori”.

Ce mașini a avut Ion Iliescu

Ion Iliescu a dezvăluit pentru Promotor că a avut trei automobile. Prima lui mașină a fost o Dacie pe care a cumpărat-o în 1982. După Revoluția din 1989, a deținut un Daewoo Cielo și un Volkswagen Passat.

Ca președinte, a circulat și cu mașini oficiale: Volga la Timișoara și cu Renault 18 la Iași.

„Am avut o Dacie, apoi o maşină Daewoo, un Cielo. Mașina tranziției… De ceva timp mi-am achiziționat, în leasing, un Volkswagen Passat. Unii cred că mi se potrivește Volga, alţii BMW-ul. Ca şi hainele, nu mașina îl face însă pe om”.

Fostul președinte a declarat că nu a luat niciodată o amendă în trafic. La 77 ani, la momentul când a fost realizat interviul, n-a mai condus de câțiva ani.

„Nu am luat încă vreo amendă în trafic. În ultimii ani, e bine că nu mai conduc. Probabil că aș fi fost amendat!”.

Culoarea sa preferată era roșu, fiind nostalgic.

Despre accidentele auto

Fostul președinte a dezvăluit că a avut două accidente rutiere, dar nu și-a pierdut carnetul. Primul accident rutier a fost minor, dar la al doilea a avut câteva coaste fisurate.

„Am avut două accidente de mașină. Nu mi s-a luat însă carnetul. Unul dintre ele a fost minor. Un altul, însă, a fost destul de serios, am avut şi cîteva coaste fisurate. Era în 1971, un an care, pentru mine, a însemnat numai… tamponări! Eram cu soţia la mare. Făceam tratament la Techirghiol şi ne îndreptam spre Neptun. Pe unele porţiuni din şoseaua care leagă Constanţa de Mangalia se circula destul de greu, vizibilitatea era destul de mică. La o intersecţie, de pe un drum lăturalnic, a apărut un autobuz care nu a acordat prioritate. În ciuda eforturilor mele, nu am mai putut evita impactul. A fost o experienţă dură”.

Ion Iliescu se pricepea la schimbarea unui cauciuc sau a unei bujii.

