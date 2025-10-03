Prima pagină » Bancuri » BANC | Adevărul lui Bulă

03 oct. 2025, 16:06, Bancuri
Gândul îți propune un nou banc spumos, marca Bulă. Bancul se numește sugestiv Adevărul lui Bulă”. Iată de ce!

Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie.

– Da, Bulă! La mulți ani nouă!

– La mulți ani, dar vreau îți spun, în sfârșit, adevărul.

– Ce adevăr, Bulă?

Acum 50 de ani, când ne-am cunoscut, eu de fapt am fluierat după un taxi, nu după tine…

Alte bancuri haioase

Mamă, mi-a căzut un dinte, o vină Zâna Măseluță?

– Nu, nu vine.

– De ce, mamă?

Pentru că îți cad dinții din cauza băuturii, ai 44 de ani, Valentine.

Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea îi pună câteva întrebări, vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:

Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?

Șase!

Ești sigur?

– Da, șase!

– Mai gândește-te puțin

Șase sunt…!

Directorul îi spune mamei:

Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, eu nu o scot la capăt cu el!

Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.

Șase, pe cuvântul meu că sunt șase!

Directorul îi spune calm mamei:

Doamnă, nu îl putem accepta la această școală, dacă nici măcar atâta lucru nu știe.

După ce ies din biroul directorului, mama îl întreabă:

– Cum, măi Mihăiță, fie șase anotimpuri? Cum spui așa ceva?

– Mami… eu mă dau bătut! În afară de alea ale lui Vivaldi, Haydn, Ceaikovski, Glazunov, Loussier și Piazzolla, eu chiar nu mai știu nici unul!

