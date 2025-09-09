BANC | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui

Un nou banc vă va pune zâmbetul pe chip, în această zi de marți, 9 septembrie. De data aceasta, în atenție se află Bulă și Bubulina, dar și un act de infidelitate. Spor la râs!
Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui. Îi privește buimac, după care spune:
– Este în regulă. Știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există nici un motiv ca asta să ne ruineze relația.
– Oh, ce bine, îți mulțumesc, dragul meu! Nu știu ce a fost în capul meu de te-am înșelat.
– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.
Doi pensionari, prieteni vechi, se regăsesc pe o terasă, la o bericioaică:
– Cum te descurci cu pensia?
– Nu prea bine, dar mai și lucrez!
– Unde?
– Joc în filme erotice pentru bătrâni.
La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.
Croitorul:
– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!
Cizmarul:
– Mai taci cu hainele tale cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau descuți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.
Electricianul:
– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre…
– Ce faci puiuț?
– Citeam horoscopul.
– Ce zice la mine?
– Zice că azi dai cu aspiratorul prin casă și că speli vasele.
– Și la tine ce zice?
