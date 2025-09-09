BANC | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui

Un nou banc vă va pune zâmbetul pe chip, în această zi de marți, 9 septembrie. De data aceasta, în atenție se află Bulă și Bubulina, dar și un act de infidelitate. Spor la râs!

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui. Îi privește buimac, după care spune:

– Este în regulă. Știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există nici un motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc, dragul meu! Nu știu ce a fost în capul meu de te-am înșelat.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

2 pensionari la bere

Doi pensionari, prieteni vechi, se regăsesc pe o terasă, la o bericioaică:

– Cum te descurci cu pensia?

– Nu prea bine, dar mai și lucrez!

– Unde?

– Joc în filme erotice pentru bătrâni.

– Și cum te descurci la… vezi AICI continuarea.

Banc: Croitorul, pantofarul și electricianul

La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.

Croitorul:

– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!

Cizmarul:

– Mai taci cu hainele tale cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau descuți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.

Electricianul:

– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre…

Vezi AICI continuarea!

Horoscopul

– Ce faci puiuț?

– Citeam horoscopul.

– Ce zice la mine?

– Zice că azi dai cu aspiratorul prin casă și că speli vasele.

– Și la tine ce zice?

– La mine zice că dacă nu… vezi AICI continuarea.

