BANC | Bulă, Dunărea și Mississippi

Dacă e vineri, atunci este momentul să vă delectăm cu un nou banc haios. Este vorba despre bancul cu Bulă, Dunărea și Mississippi. Iată bancul!
– Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi?
– Mississipi, doamna profesoară.
– Bravo, Bulă. Dacă știi cu cât este mai lung, îți dau nota 10. Măcar cu aproximație.
– Știu exact! Este mai lung cu patru litere.
Un bețiv la bar:
– Bună ziua. Suc de morcovi aveți?
– Nu.
– Dar de roșii?
– Nu domnule, aici e bar!
– Dar fiertură de țelină?
– Nu avem decât băuturi alcoolice.
– Dumnezeu mi-e martor că n-am vrut să beau alcool, dar dacă nu aveți altceva, dați-mi o vodcă!
Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:
– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.
Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea. Șoferul îl întreabă:
– Cum te cheamă, tinere?
– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.
– Și câți ani ai tu, Johnny?
– Am doar 5 ani!
– Și când vei împlini 6?
– Imediat ce cobor din autobuz!
La cinema…
Un bărbat este „târât” de soție, la cinema, pentru a urmări o spumoasă comedie romantică. La jumătate de oră de la începerea filmului, bărbatul simte un ghiont puternic în braț.
Apoi, își aude soția murmurând…
– Ce insultă…!! Bărbatul din fața noastră doarme! E ofensator…!
Soțul îi răspunde plictisit:
– Și m-ai trezit ca să-mi spui asta???
