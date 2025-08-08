Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă, Dunărea și Mississippi

08 aug. 2025, 08:38, Bancuri
Dacă e vineri, atunci este momentul să vă delectăm cu un nou banc haios. Este vorba despre bancul cu Bulă, Dunărea și Mississippi. Iată bancul! 

Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi?

Mississipi, doamna profesoară.

– Bravo, Bulă. Dacă știi cu cât este mai lung, îți dau nota 10. Măcar cu aproximație.

Știu exact! Este mai lung cu patru litere.

Un bețiv la bar:

Bună ziua. Suc de morcovi aveți?

– Nu.

– Dar de roșii?

– Nu domnule, aici e bar!

– Dar fiertură de țelină?

– Nu avem decât băuturi alcoolice.

Dumnezeu mi-e martor că n-am vrut beau alcool, dar dacă nu aveți altceva, dați-mi o vodcă!

Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:

Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba ți ani ai, spune-i ai 5 și nu va fi nevoie plătesc pentru tine.

Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea. Șoferul îl întreabă:

– Cum te cheamă, tinere?

– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.

Și câți ani ai tu, Johnny?

– Am doar 5 ani!

Și când vei împlini 6?

Imediat ce cobor din autobuz!

La cinema…

Un bărbat este târât” de soție, la cinema, pentru a urmări o spumoasă comedie romantică. La jumătate de oră de la începerea filmului, bărbatul simte un ghiont puternic în braț.

Apoi, își aude soția murmurând

– Ce insultă…!! Bărbatul din fața noastră doarme! E ofensator…!

Soțul îi răspunde plictisit:

Și m-ai trezit ca -mi spui asta???

