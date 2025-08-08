BANC | Bulă, Dunărea și Mississippi

Dacă e vineri, atunci este momentul să vă delectăm cu un nou banc haios. Este vorba despre bancul cu Bulă, Dunărea și Mississippi. Iată bancul!

– Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi?

– Mississipi, doamna profesoară.

– Bravo, Bulă. Dacă știi cu cât este mai lung, îți dau nota 10. Măcar cu aproximație.

– Știu exact! Este mai lung cu patru litere.

Alte bancuri haioase

Un bețiv la bar:

– Bună ziua. Suc de morcovi aveți?

– Nu.

– Dar de roșii?

– Nu domnule, aici e bar!

– Dar fiertură de țelină?

– Nu avem decât băuturi alcoolice.

– Dumnezeu mi-e martor că n-am vrut să beau alcool, dar dacă nu aveți altceva, dați-mi o vodcă!

Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:

– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.

Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea. Șoferul îl întreabă:

– Cum te cheamă, tinere?

– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.

– Și câți ani ai tu, Johnny?

– Am doar 5 ani!

– Și când vei împlini 6?

– Imediat ce cobor din autobuz!

La cinema…

Un bărbat este „târât” de soție, la cinema, pentru a urmări o spumoasă comedie romantică. La jumătate de oră de la începerea filmului, bărbatul simte un ghiont puternic în braț.

Apoi, își aude soția murmurând…

– Ce insultă…!! Bărbatul din fața noastră doarme! E ofensator…!

Soțul îi răspunde plictisit:

– Și m-ai trezit ca să-mi spui asta???

