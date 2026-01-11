Trump amenință Cuba: „Le sugerez să facem o înțelegere. Repede”

După ce l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro și aproape că era pregătit să atace Columbia dacă președintele Gustavo Petro nu ar fi inițiat o conversație pentru ameliorarea tensiunilor cu Casa Albă, președintele Donald Trump a amenințat și Cuba.

Cuba a fost din 1959 până în 2008 condusă de dictatorul comunist Fidel Castro ,iar până în 2021 de către fratele acestuia, Raul Castro.

În prezent, insula tropicală este condusă de către Miguel Diaz-Canel. Trump a descris Cuba ca pe o insulă condusă de o camarilă ce ar fi luat ostatică Venezuela. Regimul de la Havana le-ar fi furnizat servicii de pază dictatorilor venezueleni Hugo Chavez și Nicolas Maduro la schimbul furnizării banilor și petrolului.

Avertismentul lui Trump către Cuba

Trump i-a avertizat pe cubanezi că a contribuit la încetarea extorcării și i-a îndemnat să ajungă la o înțelegere cu SUA cât mai repede. Președintele a dezvăluit că cei mai mulți agenți de securitate cubanezi care îl păzeau pe Nicolas Maduro au fost uciși în urma operațiunii de capturare a dictatorului venezuelean.

Cuba a trăit pentru mai mulți ani pe o mare adunătură de bani și petrol provenit din Venezuela. La schimb, Cuba le-a asigurat ultimilor doi dictatori servicii de securitate, dar gata de acum. Cei mai mulți cubanezi sunt morți după atacul SUA din ultima săptămână, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecție niciodată din partea hoților și șantajiști care o țineau ostatică de mulți ani. Venezuela are de partea ei Statele Unite ale Americii, cea mai mare puter mlitară din lume pentru a o proteja și noi o vom proteja. Nu va ma ifi petrol și bani care să se ducă către Cuba – ZERO! Le sugerez să facem o înțelegere. REPEDE înainte să fie prea TÂRZIU.

Sursa Foto: White House

Autorul recomandă:Donald Trump lansează un nou avertisment: „Cuba atârnă de un fir de ață”