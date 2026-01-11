Prima pagină » Știri externe » Trump amenință Cuba: „Le sugerez să facem o înțelegere. Repede”

Trump amenință Cuba: „Le sugerez să facem o înțelegere. Repede”

11 ian. 2026, 16:26, Știri externe
Trump amenință Cuba: „Le sugerez să facem o înțelegere. Repede”

După ce l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro și aproape că era pregătit să atace Columbia dacă președintele Gustavo Petro nu ar fi inițiat o conversație pentru ameliorarea tensiunilor cu Casa Albă, președintele Donald Trump a amenințat și Cuba.

Cuba a fost din 1959 până în 2008 condusă de dictatorul comunist Fidel Castro ,iar până în 2021 de către fratele acestuia, Raul Castro.

În prezent, insula tropicală este condusă de către Miguel Diaz-Canel. Trump a descris Cuba ca pe o insulă condusă de o camarilă ce ar fi luat ostatică Venezuela. Regimul de la Havana le-ar fi furnizat servicii de pază dictatorilor venezueleni Hugo Chavez și Nicolas Maduro la schimbul furnizării banilor și petrolului.

Avertismentul lui Trump către Cuba

Trump i-a avertizat pe cubanezi că a contribuit la încetarea extorcării și i-a îndemnat să ajungă la o înțelegere cu SUA cât mai repede. Președintele a dezvăluit că cei mai mulți agenți de securitate cubanezi care îl păzeau pe Nicolas Maduro au fost uciși în urma operațiunii de capturare a dictatorului venezuelean.

Cuba a trăit pentru mai mulți ani pe o mare adunătură de bani și petrol provenit din Venezuela. La schimb, Cuba le-a asigurat ultimilor doi dictatori servicii de securitate, dar gata de acum. Cei mai mulți cubanezi sunt morți după atacul SUA din ultima săptămână, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecție niciodată din partea  hoților și șantajiști care o țineau ostatică de mulți ani. Venezuela are de partea ei Statele Unite ale Americii, cea mai mare puter mlitară din lume pentru a o proteja și noi o vom proteja. Nu va ma ifi petrol și bani care să se ducă către Cuba – ZERO! Le sugerez să facem o înțelegere. REPEDE înainte să fie prea TÂRZIU.

Sursa Foto: White House

Autorul recomandă:Donald Trump lansează un nou avertisment: „Cuba atârnă de un fir de ață”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Alertă. SUA somează cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela
17:40
Alertă. SUA somează cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela
DEZVĂLUIRI The Telegraph: Europa ar putea desfășura trupe în Groenlanda pentru a calma îngrijorările lui Trump în materie de securitate
17:18
The Telegraph: Europa ar putea desfășura trupe în Groenlanda pentru a calma îngrijorările lui Trump în materie de securitate
ENERGIE Trump a emis un decret pentru a proteja fondurile obținute din vânzarea de petrol venezuelean
16:39
Trump a emis un decret pentru a proteja fondurile obținute din vânzarea de petrol venezuelean
DEZVĂLUIRI Tensiuni în creștere la NATO: Trump ordonă un plan de invazie a Groenlandei, dar armata i se opune
13:41
Tensiuni în creștere la NATO: Trump ordonă un plan de invazie a Groenlandei, dar armata i se opune
LIVE 🚨 Baie de sânge în Iran. Rapoarte neoficiale vorbesc de 2.000 de morți și peste 1 milion de oameni în stradă
12:44
🚨 Baie de sânge în Iran. Rapoarte neoficiale vorbesc de 2.000 de morți și peste 1 milion de oameni în stradă
CONTROVERSĂ Operațiunea SUA din Venezuela a provocat frisoane la Kremlin și în mediile propagandistice rusești. Ideologul Dugin: „Rusia este acum pregătită moral pentru un război radical, în toată regula, cu Occidentul”
10:00
Operațiunea SUA din Venezuela a provocat frisoane la Kremlin și în mediile propagandistice rusești. Ideologul Dugin: „Rusia este acum pregătită moral pentru un război radical, în toată regula, cu Occidentul”
Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Coioții iubesc o singură dată: ce au descoperit oamenii de știință despre monogamie și doliu în lumea animală
INEDIT Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”
17:20
Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”
ANALIZĂ Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial
16:55
Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial
IMOBILIARE Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 13.000€ acum, în ianuarie 2026
16:44
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 13.000€ acum, în ianuarie 2026
LIFESTYLE Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi. Consumă cât 30 de becuri aprinse simultan și majoritatea românilor îl uită în priză
16:22
Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi. Consumă cât 30 de becuri aprinse simultan și majoritatea românilor îl uită în priză
CONTROVERSĂ Gabriela Firea, acuzații grave la adresa USR în scandalul Acordului UE – Mercosur. „Ipocrizia USR este imensă”
16:17
Gabriela Firea, acuzații grave la adresa USR în scandalul Acordului UE – Mercosur. „Ipocrizia USR este imensă”
SPORT Kennedy Boateng e aproape să semneze NOUL contract cu Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu
16:02
Kennedy Boateng e aproape să semneze NOUL contract cu Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe