Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial

Liderul Partidului S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a realizat o analiză geopolitică a momentului, pe care a postat-o pe rețelele de socializare, explicând – printre altele – și cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial.

«CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ LA NIVEL MONDIAL ARE INFLUENȚĂ ASUPRA TUTUROR STATELOR, MAI ALES ROMÂNIA

ȚINETI MINTE CE VĂ SCRIU AICI:

IRANul este o țintă de foarte multă vreme, dar nu se lasă doborât. În timp ce lumea moare de foame și omenirea trece prin transformări de neimaginat, crize economice, politice și sociale, unii cheltuie milioane de dolari sa distrugă alte țări, în special Iranul, încercând sa provoace revolte masive pentru a schimba regimul de acolo, invocându-se încălcări ale drepturilor omului, de parcă în alte țări vecine s-ar respecta !? Ce să mai vorbim despre USA în ultimele zile, mai ales, unde familii întregi sunt despărțite pentru că actuala conducere a luat-o razna împotriva imigranților. Nu-i găsește pe ăia ilegali, dar își omoară proprii cetățeni. De UE, România, Bulgaria, Franța, Germania etc ce sa mai zicem, unde sunt drepturile omului? Dar sună bine când vrei sa distrugi și să preiei țări precum Venezuela sau Iran.

Deși în aproape toate statele din Golf, femeia nu are niciun drept, bărbații au drept de viață si de moarte asupra lor, ziariștii sunt tăiați în bucăți, copiii sunt vânduți pentru a satisface dorințele sexuale ale unor bolnavi bogați, IRANUL DERANJEAZĂ PENTRU CĂ NU ESTE ÎN CIRCUITUL PETROL-DOLAR-OBLIGAȚIUNI DE STAT USA ȘI ARMAMENT, și nu pentru că ar fi dictatură.

Menționez că nu sunt fanul niciunui regim, mă interesează exclusiv România, de aceea analizăm tot ceea ce se întâmplă, pentru a vedea ce implicații sunt pentru România.

Până în 1979, Iranul a fost o carte pe care anglo-americanii au jucat-o cum au vrut. Însă, iranienii nu ii suportă pe americani și nici pe occidentali, pentru că nu vor să îi aibă stăpâni în țara lor.

Iranienii nu se aseamănă cu noi, sunt greu de înțeles, dar au o demnitate imensă. Nu acceptă bacșiș pentru ajutor, si nici o cafea sau un suc. Își cunosc foarte bine dușmanii și nu se vor alia cu ei, ca să dea jos un regim, care nu le convine, indiferent cât de greu le-ar fi. Cu alte cuvinte „nu se fac frate cu dracul, până trec puntea”! Se descurca ei singuri, nu acceptă ingerințe străine, așa cum acceptă românii de au ajuns sclavi.

Orice se poate întâmpla în acea zonă, însă Iranul rămâne o stâncă tare pentru USA și ISRAEL.

Din punctul meu de vedere, după atâtea întâlniri diplomatice, după atâtea vizite internaționale, USA si ISRAEL AU AJUNS LA FUNDUL SACULUI!

Astfel că în zona Golfului se încearcă o destabilizare a regimurilor și căderea monarhiei.

DIVIDE ET IMPERA! („Dezbină și stăpânește”-n.r.)

Odată ce dispar regimurile din Arabia Saudită, EAU, QATAR, BAHRAIN, DISPAR ȘI DATORIILE USA CĂTRE ACESTE FAMILII REGALE!

Se caută țări cu resurse. Se caută lași , sclavi și proști! Sunt oameni pe lumea asta care nu se lasă călcați in picioare de nimeni si preferă să își rezolve singuri problemele în țările lor, fără interferente străine, străinul nu vine să îți facă ție un bine, ci să se îndestuleze el. Iranienii vor prefera să moară până la ultimul, dar nu se vor preda și nu își vor preda țara. Iranul este vechea Persie.

Timp de mai bine de două secole, Imperiul Ahemenid al Persiei a dominat lumea mediteraneană. Una dintre primele adevărate superputeri ale istoriei, Imperiul Persan se întindea de la granițele Indiei până în Egipt și până la granițele nordice ale Greciei. Dar dominația Persiei va fi în cele din urmă curmată de un strălucit strateg militar și om politic, Alexandru cel Mare, dar trebuie menționat ca atunci deja Imperiul persan se afla in declin.

Imperiile răsar si apun. Se ridică și decad. Este o ciclicitate a istoriei. Asta nu ar trebui să uite USA si ISRAEL, că așa cum există început, există și sfârșit!

Quo vadis, Domine? („Încotro mergi, Doamne?”-n.r.)», este mesajul șefei SOS.