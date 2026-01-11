Trump a emis un decret pentru a proteja fondurile obținute din vânzarea de petrol venezuelean

Trump a emis un decret de urgență națională pentru a proteja fondurile obținute din vânzarea de petrol venezuelean, aflate în conturile Trezoreriei Statelor Unite, de sechestre judiciare.

Decretul subliniază faptul că acești bani sunt „proprietatea suverană a guvernului Venezuelei, depozitată în SUA”, a spus Trump, potrivit Axios .

Trump i-a chemat vineri pe directorii marilor companii petroliere să înceapă să extragă rezervele de țiței din Venezuela. Exceptând Chevron, președintele nu a reușit să obțină angajamente concrete din partea ExxonMobil sau Conoco Philips.

Directorii executivi ai celor două companii au solicitat întâi reforme semnificative și restructurarea infrastructurii din Venezuela, mai ales după ce Hugo Chavez le-a confiscat activele după naționalizarea petrolului în 2007. Trump a încercat să-i convingă să se apuce de investit în extracția petrolului pentru că vor face mult mai mult profit decât au realizat înainte.

Decretul lui Trump

Pentru SUA sunt în joc controlul asupra rezervelor de petrol extrase din Venezuela în valoare de 2,5 miliarde de dolari. Strategia Casei Albe este să atragă companiile petroliere să investească în țara sud-americană.

Departamentul Trezoreriei va desemna Fondul ca proprietate suverană a guvernului venezuelean, gestionat de SUA, și nu o proprietate a Statelor Unite.

Veneuzela are celșe mai mari zăcăminte de țiței din lume: peste 300 de miliarde de barili, mult mai mult decât Arabia Saudită sau Iran.

SUA plănuiesc să controleze petrolul din Venezuela pe termen indefinit

În timpul întâlnirii cu directorii executivi ai celor mai mari companii petroliere, oficialii guvernamentali au dezvăluit pentru Axios că SUA plănuiesc să gestioneze vânzările de petrol și veniturile Venezuelei permanent.

Trump a declarat că pierderea controlului petrolului venezuelean ar putea afecta grav securitatea națională și politica externă a Statelor Unite în eforturile de a stabiliza Venezuela.

Trump: Vom face Venezuela bogată și sigură din nou

Casa Albă a invocat din nou atacarea Venezuelei pe seama soluționării influxului de migranți ilegali și periculoși, precum și a drogurilor ilegale de mare risc. A adăugat ca motiv și combaterea unor actori răuvoitori precum Iran și Hezbollah.

Potrivit decretului prezidențial, orice acțiune sau procedură juridică împotriva statului venezuelean pentru confiscarea Fondului sau recuperarea de creanțe este interzisă și va fi declarat nulă. Sâmbătă, președintele a scris pe Truth Social că iubește poporul venezuelean și că este pregătit să facă Venezuela bogată și sigură din nou.

Sursa Foto: Arhiva Shutterstock

