Europarlamentarul PSD Gabriela Firea acuză USR de ipocrizie și oferă o serie de precizări după ce, în țară, s-a vehiculat ideea că reprezentanții social-democraților la Bruxelles au votat, în decembrie, Acordul UE – Mercosur, iar acum nu mai admit acest lucru. Fostul primar al Capitalei denunță zvonurile că social-democrații ar fi votat împotriva romîânilor și au lăsat să treacă inițiativa europeană care a creat vâlvă și disensiuni pe teritoriul european, dar și ample proteste.

Astfel, politicieni de la PNL și USR au susținut că europarlamentarii PSD ar fi votat acordul comercial cu țări din America de Sud, iar acum neagă acest lucru. Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a refuzat să semnze documentul înaintat de miniștrii USR de la Externe și Econiomie, care ratifica aordul din partea României.

Gabriela Firea demontează punct cu punct afirmațiile acestora, pe contul său de Facebook.

Firea: Nu pot ei minți cât putem noi demonstra adevărul

În primul rând, observă politiciana, USR dă dovadă de foarte multă ipocrizie, inducând deliberat în eroare opinia publică. Firea argumenează că în 16 decembrie a fost votată o propunere a Parlamentului European care cerea mai multă protecție pentru fermieri, nu acordul în sine.

„ Câteva lămuriri necesare pe acordul UE-Mercosur și proiectul votat de mine și de ceilalți colegi europarlamentarii PSD, în 16 decembrie 2025. Ipocrizia “colegilor” din coaliție de la USR este imensă. Nu pot ei minți, cât putem noi demonstra adevărul și lupta pentru interesele românilor. NU am votat acordul, ci măsuri prin care fermieri ar fi protejați! O să vedeți mai jos, ce clauze importante pentru fermieri AU RESPINS europarlamentarii USR!

1. În 16 decembrie 2025, a fost votată o propunere a Parlamentului European prin care s-au cerut măsuri suplimentare de protecție a fermierilor. !!!!NU ACORDUL UE-MERCOSUR!!!!! Este falsă informația rostogolită de USR, dar și de PNL, că europarlamentarii PSD au votat deja acordul și acum joacă teatru în fața fermierilor. Acordul se votează în a doua parte a lunii ianuarie.

PSD nu a votat Acordul, susține fostul edil al Capitalei

2. Așa sună titlul raportului supus votului în plenul Parlamentului European, la Strasbourg, în 16 decembrie 2025: „RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale din Acordul de parteneriat UE-Mercosur și din Acordul comercial interimar UE-Mercosur în ceea ce privește produsele agricole”

3. USR, dar și o parte din PNL, spune că PSD joacă dublu în fața fermierilor, că public susțin interesele lor, dar în PE au votat acordul. Nimic mai fals! Am demonstrat mai sus că nu s-a votat niciun acord, ci doar viitoarele măsuri de protecție pentru fermieri, în cazul în care acordul obține majoritatea voturilor în luna ianuarie.

”Mai bine explică USR de ce au votat împotriva măsurilor de siguranță pentru fermieri”

În continuarea mesajului său, europarlamentara explică ce s-a semnat în realitate de către USR.

Dar, mai bine explică USR de ce au votat împotriva măsurilor de siguranță pentru fermieri cei doi europarlamentari români, membri ai grupului Renew!

1. Au respins ca definiția pentru „prejudiciu grav” să fie – o deteriorare generală gravă a situației industriei Uniunii; o creștere de peste 5 % de la an la an față de media pe trei ani a volumului importurilor în condiții preferențiale la un anumit produs sau o scădere de peste 5 % de la an la an a prețului mediu de import al unui anumit produs va fi considerată un element de probă prima facie a unui prejudiciu grav;

2. Au respins solicitarea ca în regulament să existe specificația clară care obliga Comisia Europeană să adopte măsuri de salvgardare, în sprijinul fermierilor afectați. Au ales varianta opțională!

Textul RESPINS de europarlamentarii USR: „În cazul în care, în urma unei investigații, se ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), Comisia ADOPTĂ măsuri de salvgardare definitive”

Textul VOTAT europarlamentarii USR: „În cazul în care, în urma unei investigații, se ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), Comisia POATE ADOPTA măsuri de salvgardare definitive”

3. Au RESPINS „Clauza privind mediul, sănătatea și măsurile sanitare și fitosanitare”. Adică, au votat ÎMPOTRIVA inițierii unor investigații și adoptarea unor măsuri de salvgardare „în cazul în care există dovezi credibile că importurile care beneficiază de preferințe tarifare nu îndeplinesc cerințele echivalente în materie de mediu, bunăstare a animalelor, sănătate, siguranță alimentară sau protecție a muncii aplicabile producătorilor din Uniune”.

4. Au RESPINS suspendarea acordului dacă se descoperă importuri de produse care nu respectă normele europene, de exemplu produsele agricole modificate genetic.

Textul RESPINS europarlamentarii USR: „În cazul în care există un risc documentat pentru sănătatea umană, animală sau vegetală, inclusiv utilizarea unor metode de producție interzise în Uniune sau nerespectarea cerințelor sanitare și fitosanitare, Comisia poate suspenda imediat importurile produsului care beneficiază de preferințele tarifare”

Toate cele de mai sus au fost aprobate de 9 europarlamentari PSD! Toate cele de mai sus pot fi verificate pe site-ul Parlamentului European, sunt date publice.

Acuze grave: Miniștrii USR nu au ținut cont de poziția oficială a ministrului Agriculturii

În plus, delegația PSD din Parlamentul European a susținut mereu că negocierea și dialogul trebuie să continue, în interesul românilor. Faptul că miniștrii USR nu au ținut cont de poziția oficială a colegului meu Florin Barbu, ministrul Agriculturii, și nici nu au discutat cu fermierii înainte de vot, este grav! Sănătatea românilor, având în vedere acuzațiile că vor intra în UE produse modificate genetic sau mai puțin controlate, trebuie să fie o prioritate, dincolo de obiectivele economice de scurtă durată. Așadar, adevărul nu poate fi cosmetizat. Europarlamentarii USR au respins măsuri de protecție cruciale, așa cum miniștrii USR au dat mandat de vot pentru acord, fără să consulte fermierii sau să țină cont de opinia ministrului Agriculturii. Dacă nici asta nu e trădarea intereselor românilor…”, mai scrie europarlamentara.

