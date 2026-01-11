Prima pagină » Actualitate » Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi. Consumă cât 30 de becuri aprinse simultan și majoritatea românilor îl uită în priză

Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi. Consumă cât 30 de becuri aprinse simultan și majoritatea românilor îl uită în priză

11 ian. 2026, 16:22, Actualitate
Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi. Consumă cât 30 de becuri aprinse simultan și majoritatea românilor îl uită în priză
Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi

V-ați întrebat vreodată care ar putea fi electrocasnicul care consumă multă energie electrică, însă fără să vă dați seama pe moment? De obicei, este un aparat care se găsește și în sufragerie și care poate să consume cât 30 de becuri aprinse simultan. Majoritatea românilor îl uită în priză.

O multitudine de aparate electrocasnice se găsesc în locuințe, însă nu toate dintre acestea sunt mari consumatoare de energie electrică. Există, însă, câteva aparate care ar putea să te „rupă la bani” fără să îți dai seama, atunci când le lași în priză, în stand by, fără să le utilizezi.

Consola de jocuri, aparatul care poate consuma multă energie, dacă este conectat permanent la priză

Multe persoane ar putea să se gândească la cuptorul cu microunde, aparatul de cafea sau chiar la fierbătorul de apă. Este drept că și aceste aparate electrocasnice consumă curent, atunci când sunt lăsate în priză. Totuși, aparatul din casă care poate să consume mai multă energie este chiar consola de jocuri.

O consolă modernă (cum este PS5 sau Xbox Series X) poate consuma în timpul jocului între 160W și 200W. Totuși, poate să consume cât 30 de becuri aprinse simultan.  Dacă folosim un bec LED modern de 7W, consola ta consumă cât 28-30 de becuri aprinse simultan în timp ce te joci.

Multe persoane lasă consola în modul „Instant-on” sau „Rest Mode”. Aceasta continuă să consume energie pentru actualizări, echivalând cu 2-3 becuri care ard degeaba toată noaptea.

