Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 13.000€ acum, în ianuarie 2026

Într-un oraș din România poți găsi locuințe vândute la prețuri mai mici. De pildă, un utilizator a încărcat pe platforma OLX un anunț prin care oferă spre vânzare un apartament cu 3 camere la prețul de 13.000 de euro.

Piața imobiliară românească a cunoscut creșteri ale prețurilor, în ultimii ani, iar, pentru unii dintre cetățeni, achiziționarea unei locuințe pare să se transforme într-un vis îndepărtat. Tot mai mulți cetățeni români au ales să se reorienteze către instituțiile bancare, cu scopul de a face împrumuturi pentru a-și cumpăra un apartament sau o casă. Altfel, impozitele au crescut de la începutul lui 2026, aspect care a creat, în anumite circumstanțe, o revoltă din partea unora dintre cetățeni. De pildă, un bucureștean s-a trezit cu un impozit de 300 ori mai mare decât în 2025. Gândul.ro v-a arătat AICI detaliile.

Apartament cu 3 camere la prețul de 13.000 de euro

În anumite zone din România, în schimb, cetățenii găsesc posibilitatea de a-și cumpăra o locuință la un preț mai mic. De exemplu, în Uricani, județul Hunedoara, o persoană oferă spre vânzare un apartament cu 3 camere la prețul de 13.000 de euro (preț negociabil). Potrivit anunțului, clădirea va intra în proces de anvelopare, iar locuința este goală și nu are îmbunătățiri.

„Apartament în Uricani, Aleea Brazilor, etajul 2, trei camere, două băi, două terase! Apartamentul este gol și fără nici o îmbunătățire! Blocul va intra în procesul de anvelopare!”, se arată în anunțul postat de un utilizator, pe platforma Olx.

Sursă foto: Olx