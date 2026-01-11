Prima pagină » Actualitate » Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 13.000€ acum, în ianuarie 2026

Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 13.000€ acum, în ianuarie 2026

11 ian. 2026, 16:44, Actualitate
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 13.000€ acum, în ianuarie 2026

Într-un oraș din România poți găsi locuințe vândute la prețuri mai mici. De pildă, un utilizator a încărcat pe platforma OLX un anunț prin care oferă spre vânzare un apartament cu 3 camere la prețul de 13.000 de euro.

Piața imobiliară românească a cunoscut creșteri ale prețurilor, în ultimii ani, iar, pentru unii dintre cetățeni, achiziționarea unei locuințe pare să se transforme într-un vis îndepărtat. Tot mai mulți cetățeni români au ales să se reorienteze către instituțiile bancare, cu scopul de a face împrumuturi pentru a-și cumpăra un apartament sau o casă. Altfel, impozitele au crescut de la începutul lui 2026, aspect care a creat, în anumite circumstanțe, o revoltă din partea unora dintre cetățeni. De pildă, un bucureștean s-a trezit cu un impozit de 300 ori mai mare decât în 2025. Gândul.ro v-a arătat AICI detaliile.

Apartament cu 3 camere la prețul de 13.000 de euro

În anumite zone din România, în schimb, cetățenii găsesc posibilitatea de a-și cumpăra o locuință la un preț mai mic. De exemplu, în Uricani, județul Hunedoara,  o persoană oferă spre vânzare un apartament cu 3 camere la prețul de 13.000 de euro (preț negociabil). Potrivit anunțului, clădirea va intra în proces de anvelopare, iar locuința este goală și nu are îmbunătățiri.

„Apartament în Uricani, Aleea Brazilor, etajul 2, trei camere, două băi, două terase! Apartamentul este gol și fără nici o îmbunătățire! Blocul va intra în procesul de anvelopare!”, se arată în anunțul postat de un utilizator, pe platforma Olx.

În Uricani, județul Hunedoara, un apartament cu 3 camere poate fi achiziționat la prețul de 13.000 de euro / foto: Olx

Autorul recomandă:

Sursă foto: Olx

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”
17:20
Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”
ANALIZĂ Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial
16:55
Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial
LIFESTYLE Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi. Consumă cât 30 de becuri aprinse simultan și majoritatea românilor îl uită în priză
16:22
Electrocasnicul din sufragerie care te rupe la bani fără să știi. Consumă cât 30 de becuri aprinse simultan și majoritatea românilor îl uită în priză
CONTROVERSĂ Gabriela Firea, acuzații grave la adresa USR în scandalul Acordului UE – Mercosur. „Ipocrizia USR este imensă”
16:17
Gabriela Firea, acuzații grave la adresa USR în scandalul Acordului UE – Mercosur. „Ipocrizia USR este imensă”
EXCLUSIV Povestea incredibilă a îmblânzitorului de cai din Parlamentul României. Deputatul a mers călare 350 km până la Alba iulia
15:49
Povestea incredibilă a îmblânzitorului de cai din Parlamentul României. Deputatul a mers călare 350 km până la Alba iulia
FOTO Bucureștean reținut pentru furt și înșelăciune. E acuzat că folosea fraudulos casele self-pay într-un magazin din sectorul 2 / Cum acționa bărbatul
14:49
Bucureștean reținut pentru furt și înșelăciune. E acuzat că folosea fraudulos casele self-pay într-un magazin din sectorul 2 / Cum acționa bărbatul
Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Coioții iubesc o singură dată: ce au descoperit oamenii de știință despre monogamie și doliu în lumea animală

Cele mai noi

Trimite acest link pe