Bancul de joi | Traian, centurionul și dacii

Dacă e joi, atunci e momentul să te delectezi cu un nou banc spumos. De data aceasta, este vorba despre împăratul Traian, centurionul și dacii. Iată bancul:
Vine un centurion la Traian:
–Gata, le-am ars viile dacilor, ce facem acum?
–Plantați pruni, să vedem ce-o să mai bea!
Bulă se duce la doctorul de familie:
– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…
– Stai liniștit, Bulă, se mai întâmplă…
– N-am cum să stau liniștit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.
– Da, asta chiar este o mare problemă.
– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!
– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.
Se întoarce fata de la întâlnire. Conversație cu mama:
– Cum a fost, e frumos?
– Ah, Doamne, e super!
– Miroase bine?
– Extraordinar! Un Gentleman!!
– Cina a fost gustoasă??
– Foarte gustoasă. Restaurant select.
– Dar… asta… A fost?
– A fost, e pur și simplu excepțional!
Vine baiatul de la intalnire. Conversație cu tata:
– Da?
– Da!
Bulă, la doctor:
– Cum aș putea trăi 100 de ani?
– Fumați?!
– Nu!
– Beți?!
– Nu!
– Mâncați de la fast-food?!
– Nu!
– În acest caz, ce rost mai are să trăiți 100 de ani?!
