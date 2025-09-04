Bancul de joi | Traian, centurionul și dacii

Dacă e joi, atunci e momentul să te delectezi cu un nou banc spumos. De data aceasta, este vorba despre împăratul Traian, centurionul și dacii. Iată bancul:

Vine un centurion la Traian:

–Gata, le-am ars viile dacilor, ce facem acum?

–Plantați pruni, să vedem ce-o să mai bea!

Alte bancuri haioase

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai liniștit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau liniștit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

Se întoarce fata de la întâlnire. Conversație cu mama:

– Cum a fost, e frumos?

– Ah, Doamne, e super!

– Miroase bine?

– Extraordinar! Un Gentleman!!

– Cina a fost gustoasă??

– Foarte gustoasă. Restaurant select.

– Dar… asta… A fost?

– A fost, e pur și simplu excepțional!

Vine baiatul de la intalnire. Conversație cu tata:

– Da?

– Da!

Bulă, la doctor:

– Cum aș putea trăi 100 de ani?

– Fumați?!

– Nu!

– Beți?!

– Nu!

– Mâncați de la fast-food?!

– Nu!

– În acest caz, ce rost mai are să trăiți 100 de ani?!

