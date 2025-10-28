Bancul de marți | Nunta de argint

Bancul de marți are în centrul atenției un dialog scurt între doi soți. Spor la râs!

– Iubitule, la anul avem 25 de ani de căsnicie… Sărbătorim „Nunta de argint”!

– Dragă, mai așteptăm 5 ani și putem sărbători „Războiul de treizeci de ani”.

Predicția macabră a clarvăzătorului

Astăzi, am fost la înmormântarea tatălui unui prieten drag și, conform tradiției religiei lor, a venit un clarvăzător pentru a identifica „următoarea persoană care va muri”. După ce s-a concentrat, văzătorul a spus că următoarea persoană care va urma să moară ar fi cea care va părăsi primul cimitirul.

Suntem aici de cinci ore. Am comandat pizza, bere și cafea. Ne-am făcut un grup care joacă cărți, câțiva bătrâni care joacă domino și restul (cei mai tineri), chat cu telefoanele mobile. Avem probleme cu…. vezi continuarea.

Mesajele gravate pe interiorul verighetelor

Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, unul celuilalt.

Trebuia să fie o surpriză și niciunul dintre noi să nu divulge mesajul pe care urma să-l scriem.

Eu, îndrăgostit până peste cap, am… vezi continuarea.

Bătrânul, preotul și fântâna

Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț. A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune bătrânului, privindul- ca pe o victimă:

– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebuie să plătești pentru ea!

Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:

– Plănuiam să… vezi continuarea aici.

Avocatul apărării și pensionara atotcunoscătoare

Într-un mic orășel, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică simpatică. Văzând-o cam emoționată, începe cu o întrebare de complezență:

– Doamnă, spuneți-mi dacă mă cunoașteți…

– Dacă te cunosc? Dar, bineînțeles că te cunosc, domnule Popescu, te știu de când erai un băiețel! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. Minți, manipulezi oamenii, îi vorbești pe la spate și faci afaceri necurate cu mașini! Dar cel mai rău este că-ți înșeli, fară rușine, nevasta!

Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discuția și spune:

– Doamna, dar pe avocatul apărării îl cunoașteți?

– Continuarea AICI.

Autorul recomandă:

BANC | Bătrânul Bulă și blestemul ancestral

BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate

BANCUL ZILEI | Durata convorbirilor telefonice

BANC | „Bulă, de ce este renumit Edison?”