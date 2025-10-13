Prima pagină » Bancuri » Bancul de luni | Bulă, fosta iubită din liceu și poziția 82

Bancul de luni | Bulă, fosta iubită din liceu și poziția 82

13 oct. 2025, 19:23, Bancuri
Bancul de luni | Bulă, fosta iubită din liceu și poziția 82

Dacă e luni, atunci începem săptămâna cu un banc spumos, marca Bulă. De data aceasta, Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta sa iubită din liceu. Iată bancul zilei de luni!

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

– Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

– Ce-i aia un 82!?

– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA!

Alte bancuri haioase

Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului:

– M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă.

Soțul îi răspunde:

Ei vezi draga mea! Nu ți-am zis eu o îți ofer o viață ca în povești?

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui. Îi privește buimac, după care spune:

– Este în regulă. Știu în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există nici un motiv ca asta ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc, dragul meu! Nu știu ce a fost în capul meu de te-am înșelat.

Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

