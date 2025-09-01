Bancul de luni | O blondă intră în aprozar

Bancul de luni: o blondă intră într-un aprozar. Începe săptămâna cu zâmbetul pe buze. Spor la râs!
O blondă intră în aprozar:
– Bună ziua, aș dori niște cartofi.
– De cât? întreabă vânzătoarea.
– Decât cartofi!
Un fotbalist la preot:
– Părinte, în Rai se joacă fotbal?
– Trebuie să mă documentez, vino mâine!
A doua zi, fotbalistul se prezintă la părinte.
– Părinte, ai aflat?
– Am o veste bună și una rea:
Cea bună: Da, se joacă fotbal.
Cea rea: Joi ai meci…
Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:
– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.
Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea. Șoferul îl întreabă:
– Cum te cheamă, tinere?
– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.
– Și câți ani… vezi continuarea.
Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își și sună mama, care locuia într-un alt oraș.
– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.
– Ohh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ. Dar mamă, pe drum la întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă… spune Maria, suspinând.
– Dar, dragă… despre ce cuvinte vorbești?
– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare, te rog… vino și ia-mă acasă!
– Draga mea, trebuie să-mi spui ce anume te-a supărat. Spune-i mamei tale, ce… vezi AICI continuarea.
