Prima pagină » Bancuri » Bancul de luni | O blondă intră în aprozar

Bancul de luni | O blondă intră în aprozar

01 sept. 2025, 08:19, Bancuri
Bancul de luni | O blondă intră în aprozar

Bancul de luni: o blondă intră într-un aprozar. Începe săptămâna cu zâmbetul pe buze. Spor la râs!

O blondă intră în aprozar:
– Bună ziua, aș dori niște cartofi.
– De cât? întreabă vânzătoarea.
– Decât cartofi!

Bancul de luni O blondă intră în aprozar

Fotbalistul și preotul

Un fotbalist la preot:
– Părinte, în Rai se joacă fotbal?
– Trebuie să mă documentez, vino mâine!
A doua zi, fotbalistul se prezintă la părinte.
– Părinte, ai aflat?
– Am o veste bună și una rea:
Cea bună: Da, se joacă fotbal.
Cea rea: Joi ai meci…

Bancul de luni: Micuțul Johnny urcă într-un autobuz

Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:
– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.
Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea. Șoferul îl întreabă:
– Cum te cheamă, tinere?
– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.
– Și câți ani… vezi continuarea.

Întoarcerea din luna de miere

Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își și sună mama, care locuia într-un alt oraș.
– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.
– Ohh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ. Dar mamă, pe drum la întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă… spune Maria, suspinând.
– Dar, dragă… despre ce cuvinte vorbești?
– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare, te rog… vino și ia-mă acasă!
– Draga mea, trebuie să-mi spui ce anume te-a supărat. Spune-i mamei tale, ce… vezi AICI continuarea.

Autorul recomandă:

BANC | „Bulă, vreau să divorțez și motivul este impotența ta”

BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, pot să mănânc cârnați afumați?”

BANCUL ZILEI | Cum îl cheamă pe fratele lui Albert Einstein, de fapt

BANC | „Bulă, ți-am făcut prăjitura ta preferată!”

Mediafax
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
TAXA pe care trebuie să o plătească toți locuitorii. Se aplică pentru persoane fizice și companii
Evz.ro
Paste cu creveți și lime, gata în 30 de minute. Rețeta, pas cu pas
A1
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină. El are o fractură la coloană
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
De ce a fost dat în judecată Sting de către colegii din trupa The Police?
ACTUALITATE Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă”
09:14
Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă”
EXTERNE Xi Jinping denunță „mentalitatea specifică RĂZBOIULUI Rece”/ OCS își propune să contracareze „actele de intimidare” ale marilor puteri mondiale
09:06
Xi Jinping denunță „mentalitatea specifică RĂZBOIULUI Rece”/ OCS își propune să contracareze „actele de intimidare” ale marilor puteri mondiale
SPORT Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”
09:05
Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”
EXTERNE CUTREMUR puternic produs în Afganistan. Autoritățile anunță că sute de persoane ar putea fi decedate
09:01
CUTREMUR puternic produs în Afganistan. Autoritățile anunță că sute de persoane ar putea fi decedate
POLITICĂ ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
09:00
ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1286. Ursula von der Leyen anunță că Europa elaborează „planuri precise” de trimitere de trupe
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1286. Ursula von der Leyen anunță că Europa elaborează „planuri precise” de trimitere de trupe