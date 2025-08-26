Bancul de marți | „Anca, ne intră apă în casă!”

Bancul de marți. Începe dimineața cu zâmbetul pe buze. Spor la râs!

– Anca, ne intră apă în casă!

– Vai de mine, e multă?

– Da.

– Vai de mine, parchetul e nou, trimite-mi o poză să văd că leșin.

A fost inserată o imagine în care apare un bax de apă în pragul ușii.

Anunț funerar: 10 lei cuvântul

– Bună ziua. A murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?

– Bună ziua, 10 lei cuvântul.

– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.

– Orice anunț este minim 50 de lei, deci trebuie să… vezi continuarea.

Decalogul lui Bulă

– Bulă, câte porunci sunt?

– Zece pentru bărbați și 9 pentru femei.

– Cum așa, de ce doar 9 pentru femei?

– Pentru că… vezi continuarea.

Mama lui Johnny

Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:

– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.

Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea. Șoferul îl întreabă:

– Cum te cheamă, tinere?

– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.

– Și câți ani ai tu, Johnny?

– Am doar 5 ani!

– Și… vezi continuarea.

Cele 2 neveste care se plâng

Două neveste discutau despre viața lor, iar una dintre ele începe să se plângă:

– Dragă, nu știu ce să mă mai fac cu bărbată-miu! Tot timpu’, numai: „Mamei nu i-ar plăcea asta!”, „Vai, de-ar vedea mama ce facem!”, „Mama zice că nu e bine!”, „Mama face mai bine asta și tot așa!”… E băiețelul mamei! Nu mai suport, dacă-l mai aud o dată cu mă-sa, îl omor!

– Dragă, o sfătuiește cealaltă, cred că trebuie să fii mai feminină, să te comporți mai provocator, să-i trezești simțurile și să-l faci să uite de maică-sa!

Zis și făcut. Seara, tipa își îmbracă cea mai sexy lenjerie de dantelă neagră, mănuși negre de mătase… vezi continuarea.

