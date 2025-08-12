Prima pagină » Bancuri » Bancul de marți | „Te-am rugat să te maturizezi”

Bancul de marți | „Te-am rugat să te maturizezi"

Bancul de marți aduce în lumină un dialog pe WhatsApp între două persoane. „Te-am rugat să te maturizezi”, îi spune o persoană celeilalte. Discuția stârnește amuzamentul. Spor la râs!

– Te-am tot rugat să te maturizezi și să începi și tu să vezi viața așa cum e, dar văd că tu te ții de copilării în continuare. Vreau să ne despărțim!
– Ce? De ce? Am renunțat la jocuri video pentru tine. Am început să mă maturizez.
– Da? Atunci de ce lătrai dimineața la câine?
– Păi, el a început primul.
– …

Adio, Bobiță!

Conversație la cafea între două prietene:
– Fată, am rupt logodna cu Bobiță.
– De ce?
– Avea prea multe defecte.
– Și i-ai dat înapoi inelul cu diamante pe care ți l-a dăruit?
– Naah… inelul nu avea defecte.

Ițic și Ștrulă se întâlnesc la azilul de bătrâni

Ițic și Ștrulă se întâlnesc la azilul de bătrâni.
– Mă, Ițic, ce cauți tu aici? Eu auzisem că i-ai lăsat așa de mulți bani lu’ fii-tu că te-a băgat la azilul ăla de lux, ce cauți aici, la azilul ăsta de stat?
– Mă, Ștrul, am cerut să fiu mutat aici.
– Dar de ce? Nu era mai bine acolo?
– Nu, mă, nu mă simțeam bine de loc.
– Dar ce s-a întâmplat? Doctorii nu te tratau bine?
– Ah, nu mă puteam plânge.
– Atunci, asistentele nu erau suficient de atente?
– Nu mă puteam plânge.
– Femeile de serviciu, portarii, se purtau urât cu bătrânii?
– Nu, nu mă puteam plânge.
– Camera ta nu era suficient de mare, de curată, nu te lăsau pe afară?
– Nu mă puteam plânge.
– Păi, dacă-ți era atât de bine acolo, de ce ai venit aici?
– Aici mă pot plânge.

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:
– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale!
– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.
Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:
– Vezi asta? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu! Ai înțeles?
– Bine, mă scuzați… Continuarea AICI.

