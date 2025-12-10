Tabel pensii | TOP 10 – Categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026

Iată categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu data de 1 ianuarie 2026. În tabelul de mai jos se găsesc tipurile de pensie, precum și observațiile cheie ale fiecăreia în parte, iar datele sunt actuale.

Gândul a întocmit un top 10 al categoriilor de pensionari de pe teritoriul țării care au cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026. Clasamentul este realizat pe baza cuantumului mediu net al pensiei încasate de fiecare categorie profesională.

Pensionarii cu cele mai mari pensii din România

Prima categorie în acest top este dedicată magistraților (judecători și procurori), având o pensie de serviciu (Legea 303/2022). Pensia medie netă lunară (aproximativ) este între 20.000 și 24.000 de lei. Pensia se calculează ca 80% din baza de calcul (ultima / ultimele luni de venituri brute).

Pe cel de-al doilea loc se află personalul aeronautic civil navigant, având o pensie de serviciu (Legea 83/2015). Pensia medie netă lunară (aproximativ) este între 12.000 și 14.000 de lei. Este un cuantum ridicat datorită coeficienților majorați și condițiilor de muncă.

Pe locul 3 se află personalul din Curtea de Conturi, având o pensie de serviciu (Legea 7/2016). Pensia medie netă lunară (aproximativ) este între 8.000 și 10.000 de lei. Aceștia beneficiază de reguli similare celorlalte categorii speciale.

Pe locul 4 se găsesc funcționarii publici parlamentari, având o pensie de serviciu (Legea 2015/2015). Pensia medie netă lunară (aproximativ) este între 6.000 și 7.500 de lei. Cuantumul depinde de funcția deținută și durata mandatului fiecărui funcționar.

Pe locul 5 se află fostul angajat cu pensie contributivă foarte mare, având pensie contributivă (standard). Pensia variază individual. Cea mai mare pensie individuală (care a fost de peste 80.000 de lei net) este contributivă, dar nu face o medie relevantă pentru o categorie.

Foștii mineri care au lucrat în condiții speciale se află în acest top

Locul 6 este ocupat de personalul din Serviciile de Informații (SRI, SIE), primind o pensie militară de stat. Pensia medie netă lunară (aproximativ) este între 5.000 și 6.000 de lei. Pensia medie este mai mare decât cea generală din MApN sau MAI.

Pe cel de-al șaptelea lor se află diplomații și personalul consular, având o pensie de serviciu (Legea 115/1999). Pensia medie netă lunară (aproximativ) este între 4.500 și 5.500 de lei. Calculul ia în considerare indemnizațiile din ultimul an de activitate.

Pe locul 8 se află militarii și polițiștii (MApN, MAI), primind o pensie militară de stat (media generală). Pensia medie netă lunară (aproximativ) este între 4.000 și 5.000 de lei. Media generală este mai mică, dar există cazuri individuale (generali / ofițeri de rang înalt) care depășesc 20.000 de lei.

Locul 9 este ocupat de foștii mineri (care au lucrat în condiții speciale), având o pensie contributivă (vechime / condiții speciale). Pensia medie netă lunară (aproximativ) se află între 3.000 și 3.500 de lei. Deși contributivă, coeficienții de majorare pentru condiții deosebite / speciale ridică media în mod semnificativ.

Locul 10 este ocupat de jurnaliștii în fosta redacție a R.R și R.TV, având pensie de serviciu (Legea 130/2015). Pensia medie netă lunară (aproximativ) se află între 2.800 și 3.200 de lei. Este vorba despre o categorie cu un număr scăzut de beneficiari, dar cu o pensie medie peste media națională.

Autorul recomandă: