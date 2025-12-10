Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Nicușor Dan a discutat despre o serie de contracte pe care nu are dreptul nici să le negocieze, nici să le încheie”

Adrian Severin: „Nicușor Dan a discutat despre o serie de contracte pe care nu are dreptul nici să le negocieze, nici să le încheie”

Cătălin Costache
10 dec. 2025, 08:30, Marius Tucă Show

În ediția din 9 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de externe Adrian Severin a comentat, într-o notă puternic ironică, vizita oficială a președintelui României, Nicușor Dan, în Franța. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Severin a afirmat că președintele ar fi discutat la Paris despre o serie de contracte comerciale pe care nu are dreptul constituțional să le negocieze sau să le încheie, subliniind că asemenea atribuții revin Guvernului și instituțiilor executive specializate. În opinia sa, intervențiile președintelui în astfel de domenii depășesc cu mult limitele mandatului său.

Într-un ton sarcastic, Severin a insinuat că Nicușor Dan nu ar avea nici pregătirea necesară pentru negocieri de natură economică la nivel internațional, afirmând că „a negocia un contract comercial nu e pentru oricine”. El a ironizat și mesajele transmise public după vizită, susținând că singurul punct memorabil ar fi fost asigurarea repetată că „Franța ne apără”, inclusiv în eventualitatea unei agresiuni ruse. Severin a comparat discursul oficial cu retorica privind presupusa intervenție a Rusiei în anularea alegerilor din 2024, susținând că adevărul va ieși la iveală abia peste câțiva ani.

Adrian Severin: „Vizita lui Nicușor Dan în Franța a fost un mare succes. Dânsul a discutat și despre o serie întreagă de contracte pe care n-are dreptul nici să le negocieze, nici să le încheie, dar noroc că nici nu știe să le negocieze. A negocia un contract comercial nu e pentru oricine. Foarte important acest mesaj – Franța ne apără, altceva n-am mai reținut. Să stăm liniștiți, chiar dacă vin rușii peste noi, sunt francezii aici, vor veni, deschid și umbrela nucleară. Franța ne apără. Încă nu se știe dacă mai vin rușii. Ca și cu intervenția rușilor în alegeri, se va afla peste câțiva ani.”

Ediție integrală

