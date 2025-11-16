Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă o întreabă pe Bubulina: „Ce ai face dacă aș câștiga la Loto?”

16 nov. 2025, 16:08, Bancuri
În această după-amiază, vă aratăm un nou banc cu celebrul personaj Bulă. El o întreabă pe Bubulina ce ar face dacă ar câștiga la Loto. Răspunsul stârnește amuzamentul. Spor la râs.

– Bubulino, ce ai face dacă aș câștiga la Loto?
– Aș divorța de tine și aș lua jumătate din bani, Bulă.
– Perfect! Tocmai am câștigat categoria a III-a, 12 lei. Ia 6 lei, fă-ți bagajele și dispari!

Vindecare de bâlbăială

Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială.
– Dar cu ce te ocupi dumneata?
– Ee!! Eu cresc gă-gă-ini!
– Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa.
– Păi, păi, eu chem di-dimineața gă-găinile să le dau boabe: pi, pi, pi! Și vin cinci mii de gă-găini… Seara iar: pi, pi, pi mănâncă. Apoi, le zic să… vezi continuarea.

Predicția macabră a clarvăzătorului

Astăzi, am fost la înmormântarea tatălui unui prieten drag și, conform tradiției religiei lor, a venit un clarvăzător pentru a identifica „următoarea persoană care va muri”. După ce s-a concentrat, văzătorul a spus că următoarea persoană care va urma să moară ar fi cea care va părăsi primul cimitirul.

Suntem aici de cinci ore. Am comandat pizza, bere și cafea. Ne-am făcut un grup care joacă cărți, câțiva bătrâni care joacă domino și restul (cei mai tineri), chat cu telefoanele mobile. Avem probleme cu…. vezi continuarea.

Amanta de la etajul 15

Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara, unde locuia respectiva vede următorul anunt: „Liftul nu functionează”.
Amanta locuia la etajul 15, dar omul, dornic de a trăi clipe frumoase, și-a zis:
„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!”.
Până la etajul 3 a urcat din fugă.
Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi.
La etajul 8 a… vezi continuarea.

