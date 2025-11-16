BANC | Bulă o întreabă pe Bubulina: „Ce ai face dacă aș câștiga la Loto?”

În această după-amiază, vă aratăm un nou banc cu celebrul personaj Bulă. El o întreabă pe Bubulina ce ar face dacă ar câștiga la Loto. Răspunsul stârnește amuzamentul. Spor la râs.
– Bubulino, ce ai face dacă aș câștiga la Loto?
– Aș divorța de tine și aș lua jumătate din bani, Bulă.
– Perfect! Tocmai am câștigat categoria a III-a, 12 lei. Ia 6 lei, fă-ți bagajele și dispari!
Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială.
– Dar cu ce te ocupi dumneata?
– Ee!! Eu cresc gă-gă-ini!
– Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa.
– Păi, păi, eu chem di-dimineața gă-găinile să le dau boabe: pi, pi, pi! Și vin cinci mii de gă-găini… Seara iar: pi, pi, pi mănâncă. Apoi, le zic să… vezi continuarea.
Astăzi, am fost la înmormântarea tatălui unui prieten drag și, conform tradiției religiei lor, a venit un clarvăzător pentru a identifica „următoarea persoană care va muri”. După ce s-a concentrat, văzătorul a spus că următoarea persoană care va urma să moară ar fi cea care va părăsi primul cimitirul.
Suntem aici de cinci ore. Am comandat pizza, bere și cafea. Ne-am făcut un grup care joacă cărți, câțiva bătrâni care joacă domino și restul (cei mai tineri), chat cu telefoanele mobile. Avem probleme cu…. vezi continuarea.
Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara, unde locuia respectiva vede următorul anunt: „Liftul nu functionează”.
Amanta locuia la etajul 15, dar omul, dornic de a trăi clipe frumoase, și-a zis:
„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!”.
Până la etajul 3 a urcat din fugă.
Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi.
La etajul 8 a… vezi continuarea.
