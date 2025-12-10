Prima pagină » Actualitate » Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală

10 dec. 2025, 08:14, Actualitate
Te-ai gândit care ar putea fi cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp? Ar fi ideal să eviți să le conectezi simultan la o sursă electrică, pentru a nu te expune la riscul unei suprasolicitări a rețelei și nici la un posibil incendiu. Mulți români fac această greșeală. Iată mai jos.

Specialiștii atrag atenția și precizează că nu trebuie să pornești două sau mai multe aparate de mare putere care încălzesc (mașină de spălat, uscător, cuptor, plită, aerotermă) în același timp. În caz contrar, ar putea exista o suprasolicitare a rețelei electrice, ceea ce ar putea conduce la diverse riscuri. În primul rând, există riscul să se genereze un incendiu. În altă circumstanță, unele dintre aparate ar putea să se „ardă” în urma unui scurtcircuit.

Aparatele electrocasnice pe care să nu le pornești simultan

Cea mai frecventă combinație care duce la probleme este: mașina de spălat rufe (pe un program cu încălzire intensă) și cuptorul electric (la temperatură mare). Există posibilitatea să se declanșeze siguranțele panoului electric sau cele ale întrerupătoarelor diferențiale, dacă cele două aparate electrocasnice sunt utilizate simultan.

Pe listă se află mașina de spălat rufe

Ambele aparate electrocasnice pot consuma multă electricitate, în același timp, ceea ce ar putea conduce la depășirea capacității circuitului electric al casei. Siguranțele pot fi suprasolicitate, ceea ce ar însemna o decuplare automată, intrând în sistemul de protecție.

Cuptorul electric (la temperatură mare)

La ce să fii atent?

Pentru a fi sigur, verifică întotdeauna puterea maximă absorbită (în Wați sau kW) specificată pe eticheta aparatului. Dacă totalul depășește limita admisă pe circuitul sau priza respectivă (de obicei, în jur de 3000-3500 W pentru o priză standard), evită utilizarea simultană.

