I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro

Mihai Tănase
10 dec. 2025, 08:17, Știri externe
Foto: Profimedia images

Un bărbat din Irlanda, a devenit milionar după ce a câștigat marele premiu la loto, în valoare de 6.241.505 euro, la începutul lunii decembrie. Norocosul a cumpărat biletul câștigător dintr-o pură întâmplare chiar în ziua extragerii.

Norocosul. căriua „Dumnezeu i-a pus mâna în cap” locuiește în Westmeath, Irlanda, iar povestea lui a devenit rapid una dintre cele mai spectaculoase ale anului. Bărbatul nu este un jucător „de meserie” la loto, ci doar norocul chior l-a transformat peste noapte în milionar în euro.

„Nu o să vă vină să credeți, dar pot număra pe degetele de la o mână de câte ori am jucat la loto anul acesta. Nu sunt un jucător obișnuit, iar miercurea trecută a fost a treia oară când am jucat în acest an. Pur și simplu am cumpărat un bilet când eram prin oraș și uite unde am ajuns acum!”, a declarat bărbatul la sediul Loteriei Naționale din Dublin, potrivit The Sun.

Biletul norocos a fost cumpărat pe 3 decembrie, chiar în ziua extragerii care avea să-i schimbe viața. După ce a aflat că este milionar, bărbatul din Westmeath a dezvăluit și primele planuri pentru banii câștigați.

„O croazieră în Mediterană a fost întotdeauna visul meu, așa că asta e în topul listei mele. Soare, mare și nisip sună foarte bine acum!”, a mai spus acesta, potrivit The Sun.

Câștigul vine într-un moment special, cu puțin timp înainte de Crăciun, iar bărbatul recunoaște că întreaga experiență „încă pare un vis” din care speră să nu se trezească prea curând.

An record pentru Loteria Națională din Irlanda

Câștigul din Westmeath confirmă faptul că 2025 a fost un an excepțional pentru Loteria Națională din Irlanda. Noul milionar este al 26-lea creat de loterie în acest an și deține al cincilea cel mai mare premiu câștigat în 2025.

Tot în acest an, un alt irlandez a intrat în istorie după ce a câștigat premiul uriaș de 208 milioane de lire sterline la EuroMillions, devenind instantaneu mai bogat decât celebrități precum Harry Kane sau Dua Lipa.

