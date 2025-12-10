Orașele mari au aceeași coloană sonoră: mașini care au muzica dată la maximum, evacuări răgușite care se aud de pe o stradă pe alta și claxoane lungi, uneori, cu tonuri „de nuntă” sau melodii. Toate acestea intră într-o zonă în care poliția poate să intervină și poate să dea amenzi, mai ales când e vorba de tulburarea liniștii publice și de modificări neomologate la sistemul de evacuare.

Codul Rutier și regulamentele locale tratează zgomotul produs de mașini ca o formă de poluare, iar în multe orașe din România au apărut deja proiecte sau reguli mai stricte pentru limitarea zgmotului excesiv pe timp de noapte. Asta înseamnă că poți să te bucuri de sistemul audio sau evacuarea sport, însă în anumite limite, altfel, poți primi amendă din partea poliției.

La muzică, linia este dată de ideea de „tulburare a liniștii publice”, precum și de regulamentele locale privind zgomotul. Dacă instalezi un sistem audio puternic, însă îl folosești la un volum rezonabil, cu geamurile închise, este foarte puțin probabil să ai probleme. Dar când, la 2 dimineața vibrează geamurile blocului de la basul din mașină, vecinii pot să apeleze la poliția locală sau la poliție, iar legea permite sancționarea celor care provoacă disconfort acustic repetat în zone rezidențiale.

Și claxonul are reguli clare. În localități, folosirea sa este permisă numai pentru evitarea unui pericol imediat, nu pentru salut, nervi în trafic ori „semnal” la semafor. Ghidurile pentru condus în România subliniază că utilizarea claxonului în zone rezidențiale este restricționată și că abuzul se poate sancționa. Claxoanele melodice sau de tip „sirenă” intră și acestea în zona modificărilor neomologate, care pot să atragă amenzi și obligația de a readuce mașina la starea inițială.

Polițiștii intervin de regulă mai ales când există plângeri repetate sau când comportamentul este evident deranjant: claxon prelung în coloană fix sub geamurile blocurilor, „concert” în parcare la ore târzii, drifturi și accelerații cu evacuare zgomotoasă în zone populate.

Sistemul de evacuare este omologat și el pentru un anumit nivel de zgomot. Când tai toba finală, pui un „straight pipe” sau un „muffler delete”, mașina iese din specificațiile inițiale și se pot depăși pragurile admise. La un control de rutină, poliția poate sesiza Registrul Auto Român, iar mașina poate fi chemată la verificări suplimentare. Dacă RAR constată că evacuarea nu mai corespunde omologării, riști să ți se rețină certificatul de înmatriculare, dar și amendă.

Evacuările sport omologate, cumpărate de la producători serioși, au și documente care atestă că respectă limitele legale de zgomot pentru modelul respectiv. Dar și aici, tot tu ești responsabil de modul în care o folosești.

În orașe au început să apară discuții despre radare de zgomot și amenzi pentru depășirea unui anumit prag de decibeli în zone sensibile, mai ales noaptea. Deși astfel de sisteme sunt abia la început, direcția este una clară: comunitățile urbane nu mai tolerează prea ușor mașinile foarte zgomotoase.

