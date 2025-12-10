Prima pagină » Actualitate » Când poți primi amendă pentru muzică dată tare, evacuări sport și „claxoane de nuntă”

Când poți primi amendă pentru muzică dată tare, evacuări sport și „claxoane de nuntă”

10 dec. 2025, 08:31, Actualitate
Când poți primi amendă pentru muzică dată tare, evacuări sport și „claxoane de nuntă”
foto ilustrativa: sursa foto Envato

Orașele mari au aceeași coloană sonoră: mașini care au muzica dată la maximum, evacuări răgușite care se aud de pe o stradă pe alta și claxoane lungi, uneori, cu tonuri de nuntăsau melodii. Toate acestea intră într-o zonă în care poliția poate să intervină și poate să dea amenzi, mai ales când e vorba de tulburarea liniștii publice și de modificări neomologate la sistemul de evacuare.

Codul Rutier și regulamentele locale tratează zgomotul produs de mașini ca o formă de poluare, iar în multe orașe din România au apărut deja proiecte sau reguli mai stricte pentru limitarea zgmotului excesiv pe timp de noapte. Asta înseamnă că poți să te bucuri de sistemul audio sau evacuarea sport, însă în anumite limite, altfel, poți primi amendă din partea poliției.

La muzică, linia este dată de ideea de tulburare a liniștii publice, precum și de regulamentele locale privind zgomotul. Dacă instalezi un sistem audio puternic, însă îl folosești la un volum rezonabil, cu geamurile închise, este foarte puțin probabil ai probleme. Dar când, la 2 dimineața vibrează geamurile blocului de la basul din mașină, vecinii pot să apeleze la poliția locală sau la poliție, iar legea permite sancționarea celor care provoacă disconfort acustic repetat în zone rezidențiale.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Și claxonul are reguli clare. În localități, folosirea sa este permisă numai pentru evitarea unui pericol imediat, nu pentru salut, nervi în trafic ori semnal” la semafor. Ghidurile pentru condus în România subliniază că utilizarea claxonului în zone rezidențiale este restricționată și că abuzul se poate sancționa. Claxoanele melodice sau de tip sirenăintră și acestea în zona modificărilor neomologate, care pot să atragă amenzi și obligația de a readuce mașina la starea inițială.

Polițiștii intervin de regulă mai ales când există plângeri repetate sau când comportamentul este evident deranjant: claxon prelung în coloană fix sub geamurile blocurilor, „concert” în parcare la ore târzii, drifturi și accelerații cu evacuare zgomotoasă în zone populate.

Sistemul de evacuare este omologat și el pentru un anumit nivel de zgomot. Când tai toba finală, pui un „straight pipe” sau un „muffler delete”, mașina iese din specificațiile inițiale și se pot depăși pragurile admise. La un control de rutină, poliția poate sesiza Registrul Auto Român, iar mașina poate fi chemată la verificări suplimentare. Dacă RAR constată evacuarea nu mai corespunde omologării, riști să ți se rețină certificatul de înmatriculare, dar și amendă.

Evacuările sport omologate, cumpărate de la producători serioși, au și documente care atestă respectă limitele legale de zgomot pentru modelul respectiv. Dar și aici, tot tu ești responsabil de modul în care o folosești.

În orașe au început să apară discuții despre radare de zgomot și amenzi pentru depășirea unui anumit prag de decibeli în zone sensibile, mai ales noaptea. Deși astfel de sisteme sunt abia la început, direcția este una clară: comunitățile urbane nu mai tolerează prea ușor mașinile foarte zgomotoase.

Autorul recomandă:

Ai o mașină mai veche de 15 ani? Ce trebuie știi și ce a transmis RAR

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026
10:06
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026
ULTIMA ORĂ Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați
09:50
Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați
EXTERNE Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia
09:24
Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia
INEDIT Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
08:59
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
FLASH NEWS Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor de la Franceinfo despre războiul de la graniţele României: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea”
08:25
Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor de la Franceinfo despre războiul de la graniţele României: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea”
Mediafax
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape 200 de copii în Europa
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Adevarul
Cum să cheltui fără stres de Sărbători - sfatul unui expert în educație financiară
Mediafax
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din Viena
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Semne de activitate pe cometa 3I/ATLAS. Ce au observat astronomii?
SPORT Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”
09:42
Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”
SPORT Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă”
09:36
Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă”
România între Paris și Washington: iluzia unei alternative geopolitice
09:22
România între Paris și Washington: iluzia unei alternative geopolitice
TURISM Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș
09:22
Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș
SPORT Șumudică e ironizat. „Nu are de unde să ştie. N-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta”
09:12
Șumudică e ironizat. „Nu are de unde să ştie. N-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta”
HOROSCOP Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
08:59
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ

Cele mai noi