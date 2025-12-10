Prima pagină » Actualitate » Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor de la Franceinfo despre războiul de la graniţele României: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea”

Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor de la Franceinfo despre războiul de la graniţele României: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea”

Luiza Dobrescu
10 dec. 2025, 08:25, Actualitate
Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor de la Franceinfo despre războiul de la graniţele României: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea”

Timp de 2 zile, președintele Nicușor Dan s-a aflat într-o vizită în Franța, unde s-a întâlnit cu omologul său, Emmanuel Macron. Pe parcursul vizitei oficiale de la Paris, Nicuşor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România pentru Ucraina.

În interviul acordat jurnaliștilor de la Franceinfo, preşedintele României a vorbit despre războiul din Ucraina și ce nu poate să facă România pentru Kiev.

Șeful statului consideră că Europa ar trebui să transmită mesajul „Rusiei că va ajuta Ucraina pe termen lung”, fiind important „ca Ucraina să reziste. Este o țară care are aceleași valori ca noi”.

Potrivit Franceinfo, Nicușor Dan nu este optimist în privința planului de pace negociat în ultima perioadă între Washington și Kiev. Mai mult, s-a declarat îngrijorat de consecințele pe care Europa ar trebui să le suporte în cazul în care Ucraina iese învinsă din război.

„Este bine că vorbim despre pace, dar nu sunt deloc optimist, nici măcar în acest moment, că Rusia dorește pacea sau măcar un armistițiu”, a spus el. Nicuşor Dan este îngrijorat de consecinţele pentru Europa şi România ale unei posibile înfrângeri a Ucrainei: „Vom deveni vecini cu Rusia, deci totul se va schimba”.

Nicușor Dan a reiterat atitudinea referitoare la trimiterea de trupe în Ucraina, refuzând să ia în calcul un astfel de scenariu,  pentru că țara noastră reprezintă, „la fel ca Polonia, una dintre rutele pentru tot ajutorul militar și civil” către Kiev.

„Acesta este unul dintre lucrurile pe care nu le putem face (să trimitem trupe în Ucraina – n.r.)”, a afirmat el, potrivit Franceinfo.

Nicușor Dan a mai fost întrebat dacă Rusia încearcă să poarte un război hibrid, iar răspunsul său a fost că nu are îndoieli în acest sens.

„Cred că a început acum 10 ani, imediat după Crimeea. Acum suntem la o capacitate de 20-30% pentru a combate această dezinformare”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan, pentru Franceinfo.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026
10:06
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026
ULTIMA ORĂ Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați
09:50
Explozie puternică într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. O femeie, grav rănită. 30 de locatari evacuați
EXTERNE Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia
09:24
Uimit de atmosfera de la târgul de Crăciun de la Craiova, un tânăr din Italia a vrut să-l viziteze, dar a aterizat, din greșeală… la Cracovia
INEDIT Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
08:59
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Mediafax
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape 200 de copii în Europa
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Adevarul
Cum să cheltui fără stres de Sărbători - sfatul unui expert în educație financiară
Mediafax
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din Viena
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Semne de activitate pe cometa 3I/ATLAS. Ce au observat astronomii?
SPORT Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”
09:42
Dumitru Dragomir: „Nadia Comăneci trăiește ca boieroaica în SUA cu renta viageră din România. Are peste 5.000 de euro”
SPORT Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă”
09:36
Un antrenor l-a făcut praf pe patronul de la CFR Cluj. „Îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă”
România între Paris și Washington: iluzia unei alternative geopolitice
09:22
România între Paris și Washington: iluzia unei alternative geopolitice
TURISM Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș
09:22
Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș
SPORT Șumudică e ironizat. „Nu are de unde să ştie. N-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta”
09:12
Șumudică e ironizat. „Nu are de unde să ştie. N-a antrenat vreodată în viaţa lui la nivelul ăsta”
HOROSCOP Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
08:59
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ

Cele mai noi