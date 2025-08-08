Bancul zilei: Ion, șeful mafiei din România, se întâlnește, după ședință, cu o „căpetenie”. Dialogul dintre cei doi stârnește amuzamentul. Spor la râs!

După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.

– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?

– Nu, răspunde Ion.

– Dar Mertzane ca ale mele ai?

– Nu.

– Dar lanț din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?

– Nu.

– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?

Merge Ion acasă și îl strigă pe servitorul lui, Ghiță.

– Ghiță!!! Dărâmă ultimele 3 etaje de la casă, vinde elicopterele și cumpără Mertzane, iar câinele du-l în casă, că lanțul lui trebuie să-l port eu…

Bancul zilei: Ion, Maria și fiul lor trăiau într-o garsonieră

Ion şi Maria trăiau într-o garsonieră.

Înainte de a face dragoste, Ion a decis să verifice dacă fiul său doarme.

– Ionuţ, adu-mi, te rog, un pahar cu apă… Linişte, Ionuţ nu răspunde.

Maria decide:

– A adormit.

După ce au facut dragoste, stăteau întinşi în pat.

Deodată, se aude vocea puştiului din întuneric:

– Şi cât mai stau aici cu paharul în mână?

Mireasa se plânge mamei sale, după ce revine din luna de miere

Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își și sună mama, care locuia într-un alt oraș.

– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.

– Ohh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ. Dar mamă, pe drum la întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă… spune Maria, suspinând.

– Dar, dragă… despre ce cuvinte vorbești?

– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare, te rog… vino și ia-mă acasă!

-Draga mea, trebuie să… vezi AICI continuarea.

Autorul recomandă:

BANC | Bulă, Dunărea și Mississippi

Bancul de vineri | Marian a creat grupul „La grătar”

BANC | Bulă, porcul și Protecția Animalelor

BANC | Bulă și cei 13 copii