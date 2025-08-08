Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Ion, șeful mafiei din România

BANCUL ZILEI | Ion, șeful mafiei din România

08 aug. 2025, 08:50, Bancuri
Bancul zilei: Ion, șeful mafiei din România, se întâlnește, după ședință, cu o „căpetenie”. Dialogul dintre cei doi stârnește amuzamentul. Spor la râs!

După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.
– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?
– Nu, răspunde Ion.
– Dar Mertzane ca ale mele ai?
– Nu.
– Dar lanț din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?
– Nu.
– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?
Merge Ion acasă și îl strigă pe servitorul lui, Ghiță.
– Ghiță!!! Dărâmă ultimele 3 etaje de la casă, vinde elicopterele și cumpără Mertzane, iar câinele du-l în casă, că lanțul lui trebuie să-l port eu…

Bancul zilei: Ion, Maria și fiul lor trăiau într-o garsonieră

Ion şi Maria trăiau într-o garsonieră.
Înainte de a face dragoste, Ion a decis să verifice dacă fiul său doarme.
– Ionuţ, adu-mi, te rog, un pahar cu apă… Linişte, Ionuţ nu răspunde.
Maria decide:
– A adormit.
După ce au facut dragoste, stăteau întinşi în pat.
Deodată, se aude vocea puştiului din întuneric:
– Şi cât mai stau aici cu paharul în mână?

Mireasa se plânge mamei sale, după ce revine din luna de miere

Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își și sună mama, care locuia într-un alt oraș.
– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.
– Ohh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ. Dar mamă, pe drum la întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă… spune Maria, suspinând.
– Dar, dragă… despre ce cuvinte vorbești?
– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare, te rog… vino și ia-mă acasă!
-Draga mea, trebuie să… vezi AICI continuarea.

