BANCUL ZILEI | Bulă către soția lui: „Îți dau voie să mă înșeli, dar numai de două ori!"

17 sept. 2025, 08:34, Bancuri
Bancul zilei are în atenție un dialog între Bulă și soția sa. Subiectul discuției este legat de faptul că Bulă nu reușește să își ia concediu, iar partenera lui pleacă singură în vacanță. Spor la râs, dragi cititori!

Din cauza crizei economice și a treburilor neterminate la serviciu, Bulă nu reușește să își mai ia concediu. Supărat și conștient că soția lui, care a prins un bilet de vacanță la mare, nu va fi cuminte, Bulă îi spune:
– Gata, asta e, mi-am luat-o! Îți dau voie să mă înșeli, dar numai de două ori!
După două săptămâni vine nevastă-sa de la mare, bronzată, relaxată și toată un zâmbet, la care Bulă o întreabă:
– Spune, sincer, de câte ori m-ai înșelat?
– Doar de două ori, dragule! O dată cu un salvamar și o dată cu o echipă de fotbal!

Bancul zilei: Mirele și preotul șpăgar

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:
– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele. Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici. Treci și dumneata peste.
Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.
În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:
– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?
Tânărul mire se albește la față, înghite greu, se uită în jur și zice cam fără voce:
– Da. Apoi se apleacă spre preot și… vezi continuarea.

Amanta de la etajul 15

Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara, unde locuia respectiva vede următorul anunt: „Liftul nu functionează”.
Amanta locuia la etajul 15, dar omul, dornic de a trăi clipe frumoase, și-a zis:
„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!”.
Până la etajul 3 a urcat din fugă.
Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi.
La etajul 8 a… vezi continuarea.

