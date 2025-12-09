BANCUL ZILEI | Romantismul comparativ

Dacă e marți, Gândul vă propune un banc cu titlul sugestiv: „Romantismul comparativ”. Iată despre ce este bancul de azi!
-Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați?
-Cum adică nu sunt romantic?
–Păi, alți bărbați sunt în stare să le aducă și luna de pe cer.
-Eu nu pot să–ți aduc luna de pe cer, dar pot să–ți dau vreo două palme să vezi stele verzi.
Un preot în fața mulțimii de enoriași:
– Am o veste proastă, o veste bună și o altă veste proastă.
Enoriașii amuțesc.
– Vestea proastă: biserica are nevoie de un acoperiș nou.
Mulțimea murmură și se agită.
– Vestea bună: avem destui bani pentru noul acoperiș.
Mulțimea răsuflă ușurată.
– Vestea proastă: ei sunt încă în buzunarele voastre!
Un patron de farmacie intră în unitate și, văzând un tip rezemat de perete, îl întreabă pe vânzător:
– Ce-i cu tipul ăla? Ce are?
Vânzătorul: A venit să-i dau ceva pentru răceală și pentru tuse, dar n-am găsit siropul de tuse, așa că i-am dat o sticlă de laxativ.
Patronul: Ești tâmpit! Cum să-i dai laxativ pentru tuse?
Vânzătorul: Oooo! Uită-te la el! Îi este frică să mai tușească.
Frumoaso, am făcut rost de nr tău de la un prieten comun. Te-am văzut ieri în autobuz și m-am îndrăgostit de tine. Dacă vrei să fim împreună, o să îți fac toate poftele, indiferent cât de scumpe ar fi.
– Dar de ce nu m-ai abordat ieri în autobuz?
– Eu am vrut, dar au urcat controlorii și a trebuit să mă dau jos, că nu am bani de amendă, am totul la amanet.
