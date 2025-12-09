Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Romantismul comparativ

09 dec. 2025, 09:19, Bancuri
Dacă e marți, Gândul vă propune un banc cu titlul sugestiv: Romantismul comparativ”. Iată despre ce este bancul de azi!

-Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați?

-Cum adică nu sunt romantic?

Păi, alți bărbați sunt în stare să le aducă și luna de pe cer.

-Eu nu pot săți aduc luna de pe cer, dar pot săți dau vreo două palme să vezi stele verzi.

Alte bancuri haioase

Un preot în fața mulțimii de enoriași:

– Am o veste proastă, o veste bună și o altă veste proastă.

Enoriașii amuțesc.

Vestea proastă: biserica are nevoie de un acoperiș nou.

Mulțimea murmură și se agită.

Vestea bună: avem destui bani pentru noul acoperiș.

Mulțimea răsuflă ușurată.

Vestea proastă: ei sunt încă în buzunarele voastre!

Un patron de farmacie intră în unitate și, văzând un tip rezemat de perete, îl întreabă pe vânzător:

– Ce-i cu tipul ăla? Ce are?

Vânzătorul: A venit să-i dau ceva pentru răceală și pentru tuse, dar n-am găsit siropul de tuse, așa i-am dat o sticlă de laxativ.

Patronul: Ești tâmpit! Cum să-i dai laxativ pentru tuse?

Vânzătorul: Oooo! Uită-te la el! Îi este frică mai tușească.

Frumoaso, am făcut rost de nr tău de la un prieten comun. Te-am văzut ieri în autobuz și m-am îndrăgostit de tine. Dacă vrei fim împreună, o îți fac toate poftele, indiferent cât de scumpe ar fi.

– Dar de ce nu m-ai abordat ieri în autobuz?

– Eu am vrut, dar au urcat controlorii și a trebuit dau jos, nu am bani de amendă, am totul la amanet.

BANC | Pentru cine l-a părăsit Bubulina pe Bulă

Cele mai noi