Valentin Stan: Încă din 1983, Iranul amenința Israelul și SUA. De atunci, țările au fost captive în frica instaurată de Iran

prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat că Iranul amenință Israelul și SUA încă din 1983.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a explicat că Iranul amenință Israelul și SUA încă din 1983. Acesta spune că încă de atunci sute de persoane au murit pentru că regimul a fost condus de persoane care voiau putere absolută asupra unei părți a lumii.
Deci și America și Israelul. Sigur, Israelul e la îndemână… Dar știi că se ocupa și de americani. Să dăm acuma pentru oameni, să-și aducă aminte. Eram în facultate pe vremea aia și presa din România nu prea se băga ia în lucruri din astea. În 1983, în Beirut, 241 de militari americani au murit într-un atentat terorist. Plus vreo 58 de militari francezi. Majoritatea erau pușcași marini recruți. Copiii 18-19 ani erau acolo peacekeeping (n.r. Păstrarea păcii). Deci trupe de menținere a păcii sub mandat ONU, căști albastre, în baza unei rezoluții a Consiliului de Securitate, i-au aruncat în aer, au făcut un crater. Dacă vedeai craterul spuneai că e de la bomba de la Nagasaki. FBI-ul spunea că de la Nagasaki… Și de la Hiroshima în materie de mijloace convenționale nu a mai existat o asemenea explozie. Hai să ne aducem aminte că poate aflăm cu ocazia asta de ce există război. Că am înțeles băi, sunt niște oameni buni și niște oameni răi s-au dus peste ei. Marele Satana și cu Micul Satana s-au dus peste ei. Exact! Hai să-i aducem minte pentru că e bine să ne aducem aminte. De-aia există această operațiune militară, pentru că asta se întâmpla încă în 1983. Și de atunci am ținut-o așa: cu zeci, cu sute, cu mii de morți. Oameni care au dispărut doar pentru că un regim de descreerați a încercat mod constant să dețină control absolut prin teroare asupra unei părți a lumii. În așa fel încât toate sinapsele planetei să fie împovărate de această teamă, de această frică, iar oamenii să nu îndrăznească să miște în front. Ceea ce se întâmplă acum când Trump le zice acestor lași din Europa… Băieți, n-aveți nevoie de petrol, nu veniți în Ormuz să deminăm? Și ăia spun: Nu, nu că avem popoare, că noi nu vrem să ne băgăm, că noi așa… Noi ne batem doar cu rușii…