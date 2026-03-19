Valentin Stan: Încă din 1983, Iranul amenința Israelul și SUA. De atunci, țările au fost captive în frica instaurată de Iran

19 mart. 2026, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat că Iranul amenință Israelul și SUA încă din 1983. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: De-aia există această operațiune militară, pentru că asta se întâmpla încă din 1983. Și de atunci am ținut-o așa: cu zeci, cu sute, cu mii de morți. Oameni care au dispărut doar pentru că un regim de descreierați a încercat mod constant să dețină controlul absolut prin teroare asupra unei părți a lumii. În așa fel încât toate sinapsele planetei să fie împovărate de această teamă, de această frică. Iar oamenii să nu îndrăznească să miște în front.

Deci și America și Israelul. Sigur, Israelul e la îndemână… Dar știi că se ocupa și de americani. Să dăm acuma pentru oameni, să-și aducă aminte. Eram în facultate pe vremea aia și presa din România nu prea se băga ia în lucruri din astea. În 1983, în Beirut, 241 de militari americani au murit într-un atentat terorist. Plus vreo 58 de militari francezi. Majoritatea erau pușcași marini recruți. Copiii 18-19 ani erau acolo peacekeeping (n.r. Păstrarea păcii). Deci trupe de menținere a păcii sub mandat ONU, căști albastre, în baza unei rezoluții a Consiliului de Securitate, i-au aruncat în aer, au făcut un crater. Dacă vedeai craterul spuneai că e de la bomba de la Nagasaki. FBI-ul spunea că de la Nagasaki… Și de la Hiroshima în materie de mijloace convenționale nu a mai existat o asemenea explozie. Hai să ne aducem aminte că poate aflăm cu ocazia asta de ce există război. Că am înțeles băi, sunt niște oameni buni și niște oameni răi s-au dus peste ei. Marele Satana și cu Micul Satana s-au dus peste ei. Exact! Hai să-i aducem minte pentru că e bine să ne aducem aminte. De-aia există această operațiune militară, pentru că asta se întâmpla încă în 1983. Și de atunci am ținut-o așa: cu zeci, cu sute, cu mii de morți. Oameni care au dispărut doar pentru că un regim de descreerați a încercat mod constant să dețină control absolut prin teroare asupra unei părți a lumii. În așa fel încât toate sinapsele planetei să fie împovărate de această teamă, de această frică, iar oamenii să nu îndrăznească să miște în front. Ceea ce se întâmplă acum când Trump le zice acestor lași din Europa… Băieți, n-aveți nevoie de petrol, nu veniți în Ormuz să deminăm? Și ăia spun: Nu, nu că avem popoare, că noi nu vrem să ne băgăm, că noi așa… Noi ne batem doar cu rușii…

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu e permis să nu li se explice românilor care sunt deciziile luate în acordul cu SUA”
23:00
Dan Dungaciu: „Nu e permis să nu li se explice românilor care sunt deciziile luate în acordul cu SUA”
ACTUALITATE Valentin Stan: Tratatul cu SUA din 2005 a fost semnat de români fără să negocieze absolut nimic. A fost pus pe masă de americani și noi l-am semnat
22:32
Valentin Stan: Tratatul cu SUA din 2005 a fost semnat de români fără să negocieze absolut nimic. A fost pus pe masă de americani și noi l-am semnat
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 19 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 19 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE Valentin Stan: Diferența dintre dictatură și democrație este legea. Într-o dictatură, conducătorul reprezintă legea
06:30
Valentin Stan: Diferența dintre dictatură și democrație este legea. Într-o dictatură, conducătorul reprezintă legea
ACTUALITATE Valentin Stan: Tratatul României cu SUA prin articolul 4 ne spune clar că SUA nu trebuie să ceară ceva României, americanii doar ne informează
06:00
Valentin Stan: Tratatul României cu SUA prin articolul 4 ne spune clar că SUA nu trebuie să ceară ceva României, americanii doar ne informează
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 18 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00, 17 Mar 2026
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii joi dimineața
Digi24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a fluviului Nistrului
Mediafax
Criza energetică riscă să se extindă. Iranul a lovit infrastructura energetică din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar după atacul surpriză al Israelului
Click
Ce cred străinii despre România. Cum se vede țara noastră prin ochii lor: „Cred că asta e primul lucru...”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Peste 2.500 lei de la stat în 2026 pentru românii vulnerabili. Cine beneficiază de indemnizația de însoțitor
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Greșeala pe care o fac mulți oameni fără să știe: cum poate deveni sticla de apă un focar de bacterii?
RĂZBOI Cea mai mare instalație de GNL din lume este în flăcări după atacul iranian din Qatar. Iran ripostează după atacul israelian de la South Pars
00:46
Cea mai mare instalație de GNL din lume este în flăcări după atacul iranian din Qatar. Iran ripostează după atacul israelian de la South Pars
INEDIT Țara europeană care introduce în magazine verificarea digitală a vârstei pentru clienții care vor să cumpere alcool și țigări
00:00
Țara europeană care introduce în magazine verificarea digitală a vârstei pentru clienții care vor să cumpere alcool și țigări
REȚETE Ce ce pot fi înlocuite ouăle din prăjituri, chiftele și alte preparate, în post. Există multe rețete vegetariene și vegane pentru această perioadă
23:32
Ce ce pot fi înlocuite ouăle din prăjituri, chiftele și alte preparate, în post. Există multe rețete vegetariene și vegane pentru această perioadă
MEDIU Au fost descoperite cele mai grave mega-scurgeri de metan din lume care duc la încălzirea globală. Unde se află acestea
23:15
Au fost descoperite cele mai grave mega-scurgeri de metan din lume care duc la încălzirea globală. Unde se află acestea
VIDEO Un PSD-ist și un USR-ist s-au încăierat azi de la o trotinetă. Senatorul Zamfir a venit cu o trotinetă medicinală în Parlament. De aici până la ironii din partea USR nu a mai fost decât un pas
22:59
Un PSD-ist și un USR-ist s-au încăierat azi de la o trotinetă. Senatorul Zamfir a venit cu o trotinetă medicinală în Parlament. De aici până la ironii din partea USR nu a mai fost decât un pas
TELEVIZIUNE Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook
22:47
Una dintre cele mai longevive emisiuni din România nu revine cu un nou sezon. Echipa show-ului a făcut anunțul pe Facebook

