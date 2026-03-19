Dan Dungaciu: „Dacă lași Iranul lovit și nu răpus, tot proiectul strategic al Iranului se transformă în construierea armei nucleare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum pentru Israel, Iranul nu poate fi lovit, ci trebuie răpus, ca pericolul armei nucleare să dispară.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Iranul nu trebuie lovit, ci distrus complet, ca amenințarea nucleară să dispară. Acesta a început prin a spune că există posibilitatea ca actualul președinte al Iranului să fie cel în jurul căruia să se contureze negocierile. Mai mult de atât, analistul susține că Gărzile revoluționare și regimul Ayatollahilor provin din același sistem. Sociologul vorbește și despre perspectiva Israelului în acest război. Acesta susține că Israelul nu poate face doar jumătate de pas, ci trebuie să meargă până la capăt. Pentru ca amenințarea nucleară să dispară, Israelul trebuie să distrugă Iranul în întregime.
„Deocamdată, sigurul personaj în jurul căruia pivotează multe lucruri, dar care nu se clintește cu toate telefoanele din Israel, este președintele Iranului. A vorbit cu premierul indian. Deci el rămâne reperul ferm. Probabil că în jurul lui se va construi o negociere. Și probabil că atunci când totul se prăbușește în jurul lui, sau când regimul Ayatollahilor se prăbușește, atunci președinte rămâne jucătorul care, cum se spune, ia puterea în fața regimului. Pentru că lumea spune Ayatollahii și gărzile… Nu e corect. Gărzile revoluționare sunt armata construită de Ayatollahi, care nu mai aveau încredere în armată. Deci despre asta e vorba. Gărzile și cu Ayatollahii sunt în mână în mână, ca să zic așa, parte din același sistem. Dacă Israelul demantelează toate aceste lucruri, sigur că această chestiune poate să meargă în altă direcție. Bun, cu riscul, repet, de prelungire a războiului și eliminare a oricărui partener de negociere cu americanii și cu israelienii. Dar ei au partitura lor pentru ei și trebuie să înțelegem. Nu discutăm aspecte morale sau de altă natură. Pentru Israel, dacă a intrat în războiul ăsta, trebuie să ducă până la capăt că altul nu mai apucă. Și trebuie să arunce în aer Iranul, pentru că asta înseamnă, din punct de vedere militar, un tip de securizare. Dacă lași Iranul lovit, rănit și nu răpus, tot proiectul de strategie al Iranului va fi de obținere de arme nucleare. Și Israelul știe. Pentru Israel nu există jumătate de pas. Pentru că niciun tip rezonabil din Iran nu mai pot să vină să spună hai să nu facem arma nucleară, să ne prefacem că o putem face… Pentru că această strategie de securizare a Iranului nu mai funcționează. Și toți o să spună, indiferent cât de moderați, de radicalizați pe formulări religioase sau de alt tip… O să spună dacă nu avem arma nucleară, nu reușim. Și atunci Israelul are dreptate în obsesia de a nu opri război la jumătate, cu toată iritarea care pot să apară la Washington.”, a explicat sociologul.