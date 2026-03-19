Dan Dungaciu: „Dacă lași Iranul lovit și nu răpus, tot proiectul strategic al Iranului se transformă în construierea armei nucleare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum pentru Israel, Iranul nu poate fi lovit, ci trebuie răpus, ca pericolul armei nucleare să dispară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Pentru Israel, dacă a intrat în războiul ăsta, trebuie să ducă până la capăt că altul nu mai apucă. Și trebuie să arunce în aer Iranul. Pentru că asta înseamnă, din punct de vedere militar, un tip de securizare. Pentru Israel nu există jumătate de pas. Și atunci Israelul are dreptate în obsesia de a nu opri război la jumătate. Cu toată iritarea care pot să apară la Washington…”

