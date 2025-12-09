Bancul de marți | Ceartă conjugală bahică

Bancul de marți aduce o ceartă conjugală bahică. Spor la râs!

– În halul ăsta se vine acasă, bețivule?! De rușine, ar trebui să intri în pământ!

– Ai dreptate, dă-mi cheia de la pivniță!

Veștile preotului

Un preot în fața mulțimii de enoriași:

– Am o veste proastă, o veste bună și o altă veste proastă.

Enoriașii amuțesc.

– Vestea proastă: biserica are nevoie de un acoperiș nou.

Mulțimea murmură și se agită.

– Vestea bună: avem destui bani pentru noul acoperiș.

Mulțimea răsuflă ușurată.

– Vestea proastă: ei sunt încă în buzunarele voastre!

Medicament alternativ

Un patron de farmacie intră în unitate și, văzând un tip rezemat de perete, îl întreabă pe vânzător:

– Ce-i cu tipul ăla? Ce are?

Vânzătorul: A venit să-i dau ceva pentru răceală și pentru tuse, dar n-am găsit siropul de tuse, așa că i-am dat o sticlă de laxativ.

Patronul: Ești tâmpit! Cum să-i dai laxativ pentru tuse?

Vânzătorul: Oooo! Uită-te la el! Îi este frică să mai tușească.

Bulă și călugărița tinerică și frumoasă

Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea autostopul. Fascinat de aspectul fizic al călugăriței, Bulă o tot privește pe furiș.

– Bulă, văd că te frământă ceva. Ce s-a întâmplat?

– Mi-e rușine să îți spun.

– Nu fi timid! Am văzut și am auzit multe la viața mea. Îmi poți spune orice, nu mă supăr.

– Sincer să fiu, am visat mereu… vezi continuarea.

Dragoste la prima vedere

– Frumoaso, am făcut rost de nr tău de la un prieten comun. Te-am văzut ieri în autobuz și m-am îndrăgostit de tine. Dacă vrei să fim împreună, o să îți fac toate poftele, indiferent cât de scumpe ar fi.

– Dar de ce nu m-ai abordat ieri în autobuz?

– Eu am vrut, dar… vezi continuarea.

