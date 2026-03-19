Valentin Stan: Liderii români au trimis un semnal spre Washington că România nu este o țară pe care se pot baza

În emisiunea Marius Tucă Show din 16 martie 2026, analistul Valentin Stan a tras un semnal de alarmă ferm privind loialitatea României față de aliații săi strategici, în special Statele Unite.

Comentariile analistului vin în contextul dezbaterilor publice despre prepoziționarea echipamentelor militare americane pe teritoriul românesc. Acesta a subliniat caracterul defensiv al echipamentelor vizate: avioane de realimentare, sisteme de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare. Acestea sunt corelate cu scutul antirachetă de la Deveselu și sunt clasificate drept non-cinetice, adică lipsite de armament propriu-zis.

Ți-a definit non-cineticul, da? Adică nu au armament, spune Valentin Stan

Tonul lui Stan a devenit incisiv când a trecut la analiza politică:

Vorbește de ce vor prepoziționa americanii pe baze, în baza tratatului și conform încălcării tratatului de către acești nefericiți prin convocarea Parlamentului pentru a hotărî încă o dată, ceea ce se hotărâse prin ratificarea instrumentului de drept internațional bilateral între România și Statele Unite, trimițând în felul ăsta un semnal foarte clar către Washington că România nu este un aliat pe care te poți baza. Nu este o țară loială a angajamentelor și tratatelor pe care le-a semnat, spune Valentin Stan

Declarațiile lui Valentin Stan subliniază tensiunile interne care pot afecta credibilitatea României pe plan internațional, mai ales în contextul actual al securității regionale.