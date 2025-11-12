Prima pagină » Bancuri » Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat

Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat

12 nov. 2025, 07:14, Bancuri
Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat

Bancul de miercuri aduce în atenție ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat. Spor la râs!

Dacă bagi cardul de sănătate în bancomat, poți să scoți banii pe care i-ai dat șpagă la doctor până acum…

Bancul de miercuri Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat

Norocul lui Bulă

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:
– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!
Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:
– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.
– Care, Bulă?
– Semnul tău de pe frunte mi-ar… vezi continuarea.

Un băiat simplu și sărac

–Bună, frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am avere, dar am patru ouă și o găină. După calculele mele, din ouălele alea ies patru găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac un milion de euro. Ce zici, ne combinăm?
–Bună, îmi pare rău, dar… vezi continuarea.

Angajare pe postul de secretară

Apare în presă un anunţ pentru un post de secretară. Acolo, patronul o întreabă:
– Poţi să îmi spui, te rog, cât fac 7 înmulţit cu 3?
Se gândeşte şi răspunde:
– 22!
Apoi, pleacă blestemându-şi zilele că nu a luat un calculator cu ea. După două săptămâni este chemată şi i se spune:
– Felicitări, ai fost angajată!
– Ştiţi, am calculat acasă cu calculatorul şi… vezi continuarea.

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | „Bună, ești Paul?”

BANC | „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”

BANC | „Vrei să ne jucăm de-a doctorul?”

BANCUL ZILEI | „Bulă, de ce te-ai trezit așa de speriat?”

Mediafax
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Șeful unui mare lanț comercial din România spune că „anul 2026 va fi greu”
ANUNȚ Președintele Nicușor Dan anunță astăzi Strategia Națională de Apărare și se întâlnește cu magistrații pentru criza pensiilor speciale
09:27
Președintele Nicușor Dan anunță astăzi Strategia Națională de Apărare și se întâlnește cu magistrații pentru criza pensiilor speciale
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.357. Ucraina își retrage forțele din sudul țării, trupele rusești au intrat în Pokrovsk
09:21
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.357. Ucraina își retrage forțele din sudul țării, trupele rusești au intrat în Pokrovsk
JUSTIȚIE Curtea Constituțională decide astăzi dacă românii își mai pot retrage toți banii din pensiile private
09:10
Curtea Constituțională decide astăzi dacă românii își mai pot retrage toți banii din pensiile private
MApN explică de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă PROVIZII pentru 72 de ore: „Nu e un semn de război, ci de responsabilitate”
09:04
MApN explică de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă PROVIZII pentru 72 de ore: „Nu e un semn de război, ci de responsabilitate”
SPORT Gigi Becali nu glumește în privința sancțiunilor care vor fi aplicate la FCSB: „La revedere, s-a terminat! Dau o Ordonanță de Urgență”
08:47
Gigi Becali nu glumește în privința sancțiunilor care vor fi aplicate la FCSB: „La revedere, s-a terminat! Dau o Ordonanță de Urgență”