BANCUL ZILEI | Traducere din limba spaniolă în română

Dumincă, Gândul ți-a propus un nou banc spumos. Este vorba despre o traducere a unei propoziții din limba română, în limba spaniolă. Iată cum ar suna, de fapt, „Nucile astea sunt bune!” în limba spaniolă.

–Vorbești spaniolă?

–Desigur!

–Tradu, te rog:

„Nucile astea sunt bune!”

–Buenas Noches!

Alte bancuri haioase

Cum se roagă un bărbat la prima întâlnire?

–Dă, doamnne, să arate ca-n pozele de pe Facebook!

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici!

Venea doar să ne aducă pizza!

Pe la ora 3:00, era o ploaie torențială și un bețiv începe să strige:

Cineva să mă împingă! Femeia ascultă și-și trezește soțul:

Bărbate, du-te și ajută-l pe omul acela, săracul, că sigur este blocat cu mașina și nu este nimeni care să-l ajute.

Soțul iese furios în ploaie, strigând:

–Domnule! Unde ești?? Să vin să te împing…

La care, bețivul răspunde:

–Aici pe leagăn!!

