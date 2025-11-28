Bancul de vineri | Medicul neexperimentat și prima naștere

Bancul de vineri are în centrul atenției un dialog scurt între un medic rezident tânăr și profesorul său pe care l-a asistat la o naștere. Spor la râs.

Un medic rezident foarte tânăr și neexperimentat asista prima lui pacientă la naștere. La sfârșit, medicul întreabă pe profesorul care l-a asistat dacă s-a descurcat bine. Profesorul a zâmbit și i-a zis:

– Ținând cont că este pentru prima dată… v-ați descurcat destul de bine, doar că pe viitor să țineți minte: loviți peste fund copilul, nu mama!

Bulă și călugărița tinerică și frumoasă

Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea autostopul. Fascinat de aspectul fizic al călugăriței, Bulă o tot privește pe furiș.

– Bulă, văd că te frământă ceva. Ce s-a întâmplat?

– Mi-e rușine să îți spun.

– Nu fi timid! Am văzut și am auzit multe la viața mea. Îmi poți spune orice, nu mă supăr.

– Sincer să fiu, am visat mereu să sărut o călugăriță tinerică și frumoasă, așa, ca tine.

– Mda, să zicem că îți pot îndeplini visul, dar cu două condiții: să fii catolic și să nu ai pe nimeni.

– Păi sunt! Sunt și catolic… vezi continuarea.

„4 avantaje ale alăptatului la sân!”

Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”.

Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.

În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:

1. Laptele nu necesită fierbere.

2. Pisica… vezi continuarea.

