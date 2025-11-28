Prima pagină » Bancuri » Bancul de vineri | Medicul neexperimentat și prima naștere

Bancul de vineri | Medicul neexperimentat și prima naștere

28 nov. 2025, 07:43, Bancuri
Bancul de vineri | Medicul neexperimentat și prima naștere

Bancul de vineri are în centrul atenției un dialog scurt între un medic rezident tânăr și profesorul său pe care l-a asistat la o naștere. Spor la râs.

Un medic rezident foarte tânăr și neexperimentat asista prima lui pacientă la naștere. La sfârșit, medicul întreabă pe profesorul care l-a asistat dacă s-a descurcat bine. Profesorul a zâmbit și i-a zis:
– Ținând cont că este pentru prima dată… v-ați descurcat destul de bine, doar că pe viitor să țineți minte: loviți peste fund copilul, nu mama!

Bancul de vineri | Medicul neexperimentat și prima naștere

Bulă și călugărița tinerică și frumoasă

Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea autostopul. Fascinat de aspectul fizic al călugăriței, Bulă o tot privește pe furiș.
– Bulă, văd că te frământă ceva. Ce s-a întâmplat?
– Mi-e rușine să îți spun.
– Nu fi timid! Am văzut și am auzit multe la viața mea. Îmi poți spune orice, nu mă supăr.
– Sincer să fiu, am visat mereu să sărut o călugăriță tinerică și frumoasă, așa, ca tine.
– Mda, să zicem că îți pot îndeplini visul, dar cu două condiții: să fii catolic și să nu ai pe nimeni.
– Păi sunt! Sunt și catolic… vezi continuarea.

„4 avantaje ale alăptatului la sân!”

Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”.
Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.
În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:
1. Laptele nu necesită fierbere.
2. Pisica… vezi continuarea.

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | De ce să nu ai încredere în sondajele electorale

BANC | „Domnule Bulă, de ce circulați pe trotuar?”

BANCUL ZILEI | Cele 3 vești ale preotului

Bancul de marți | Ce frumos este atunci când se apropie Crăciunul

BANCUL ZILEI | Ce se întâmplă când nevasta ajunge acasă prea devreme

BANCUL de miercuri | „Felicitări! Ai câștigat o călătorie de 2 persoane la Dubai”

Recomandarea video

Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Exploratorul care a făcut pentru prima dată înconjurul lumii