Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather

14 feb. 2026, 08:30, Actualitate
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru primăvară, iar în România sunt așteptate ninsori în lunile aprilie și mai. Chiar dacă fenomenul nu este o raritate, cu siguranță că această veste produce o stare neplăcută locuitorilor din regiunile vizate.

Este vorba în primul rând de zonele montane din România, acolo unde prognozele actualizate arată că episoadele de iarnă pot apărea chiar și pe finalul primăverii.

Ninsori în aprilie și mai, la munte

Localitățile aflate la altitudini de peste 1.000 de metri, precum Predeal, rămân cele mai expuse acestor fenomene, după cum se vede și din fotografia de mai jos.

Potrivit datelor meteorologilor, luna aprilie aduce mai multe zile cu precipitații mixte în stațiunile montane înalte. În Predeal, de exemplu, sunt estimate episoade de lapoviță și ninsoare în prima decadă a lunii, dar și spre mijlocul acesteia. Temperaturile maxime se vor menține în jurul valorii de 6-7 grade Celsius, iar minimele vor coboarî sub pragul de îngheț.

Astfel de condiții sunt specifice zonelor montane, unde masa de aer rece persistă mai mult decât în regiunile joase. Aici, variațiile de temperatură pot transforma rapid ploaia în ninsoare.

Accuweather arată că nici începutul lunii mai nu va aduce vreme stabilă la munte. Prognoza disponibilă până la 15 mai indică în Predeal noi episoade de precipitații sub formă de ninsoare sau lapoviță. Este posibil să avem zăpadă în primele zile ale lunii mai și în jurul datei de 9, când temperaturile nocturne vor coborî spre -1 grad Celsius.

Altitudinea ridicată favorizează temperaturi mai scăzute la munte și o instabilitate atmosferică accentuată. Chiar dacă în zonele joase se va instala vremea caldă, la munte, aerul rece poate persista, iar fronturile atmosferice aduc precipitații solide.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

