Război în Ucraina, ziua 1.451. Trump îl îndeamnă pe Zelenski „să se miște” pentru a obține un acord de pace. Rusia a mai cucerit 3 localități

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 14 februarie 2026, în a 1.451-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”. Între timp, Rusia anunță că a mai cucerit trei localități în decurs de doar câteva zile.

„Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel, va rata o mare oportunitate. Trebuie să se miște”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Rușii cuceresc Ucraina „la bucată”

Un nou ciclu de negocieri de pace va avea loc săptămâna viitoare la Geneva, la care vor participa reprezentanți ai SUA, Rusiei și Ucrainei.

După aproape patru ani de război și în ciuda eforturilor intense ale președintelui Trump de a pune capăt la ceea ce el numește o „baie de sânge fără sens”, Rusia și Ucraina rămân încă pe poziții îndepărtate în chestiuni-cheie, printre care teritoriul și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie.

Între timp, rușii avansează în Ucraina: Ministerul Apărării a anunțat cucerirea a trei localități de pe linia frontului, în decurs de doar câteva zile. Moscova susține că este vorba despre satele Chugunovka și Glushkovka, din regiunea Harkov, și Zaliznichnoe, din regiunea Zaporijia.

O treime dintre școlile din Kiev, fără căldură

Peste 30% dintre școlile din Kiev au rămas fără căldură, după loviturile ruse asupra rețelei energetice a Ucrainei. Autoritățile au decis fuzionarea unor unități de învățământ pentru a rezolva, cumva, situația.

Rusia a întreprins în ultimele luni o serie de atacuri masive cu drone și rachete asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, provocând tăieri de curent, apă și căldură de mare amploare, în toată țara. Această campanie are loc într-un moment în care Ucraina traversează o iarnă deosebit de geroasă, cu temperaturi ce coboară până la -20 de grade Celsius.

„315 școli și grădinițe din Kiev au rămas fără încălzire, adică peste 30% din numărul total de unități școlare din oraș”, a anunțat administrația Capitalei. În fața acestei situații, „unitățile școlare fuzionează temporar, pentru ca elevii să-și poată continua orele cu prezență fizică”.

