BANC | Bunicul lui Bulă și războiul

Gândul.ro vă aduce în atenție un nou banc savuros cu celebrul personaj Bulă. La o scurtă vorbă cu bunicul său, Bulă îl întreabă cum a fost în război. Spor la râs.

– Bunicule, tu ai prins și războiul?

– Da, Bulă.

– Și cum a fost?

– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!

Iepurașul la restaurant

Iepurașul la restaurant: Aveți 4 mici de cal?

Chelnerul: Nu avem, pleacă de aici.

A doua zi, Iepurașul la restaurant: Aveți 4 mici de cal?

Chelnerul: Pleacă, mă, nu avem așa ceva!

A treia zi, Iepurașul… vezi continuarea.

Vindecarea de bâlbâială

Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială.

– Dar cu ce te ocupi dumneata?

– Ee!! Eu cresc gă-gă-ini!

– Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa.

– Păi, păi, eu chem di-dimineața gă-găinile să le dau boabe: pi, pi, pi! Și vin cinci mii de gă-găini… Seara iar: pi… vezi continuarea.

Bulă se întoarce din SUA

Bulă, reîntors din SUA:

– Salut, măi dragă, Ștrulă!

– Când te-ai întors Bulă?

– Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când am plecat, te-am rugat să…vezi continuarea.

Bătrânul, preotul și fântâna

Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț. A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune bătrânului, privindul- ca pe o victimă:

– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebuie să plătești pentru ea!

Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:

– Plănuiam să… vezi continuarea aici.

