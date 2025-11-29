BANC | Bunicul lui Bulă și războiul

Gândul.ro vă aduce în atenție un nou banc savuros cu celebrul personaj Bulă. La o scurtă vorbă cu bunicul său, Bulă îl întreabă cum a fost în război. Spor la râs.
– Bunicule, tu ai prins și războiul?
– Da, Bulă.
– Și cum a fost?
– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!
Iepurașul la restaurant: Aveți 4 mici de cal?
Chelnerul: Nu avem, pleacă de aici.
A doua zi, Iepurașul la restaurant: Aveți 4 mici de cal?
Chelnerul: Pleacă, mă, nu avem așa ceva!
A treia zi, Iepurașul… vezi continuarea.
Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială.
– Dar cu ce te ocupi dumneata?
– Ee!! Eu cresc gă-gă-ini!
– Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa.
– Păi, păi, eu chem di-dimineața gă-găinile să le dau boabe: pi, pi, pi! Și vin cinci mii de gă-găini… Seara iar: pi… vezi continuarea.
Bulă, reîntors din SUA:
– Salut, măi dragă, Ștrulă!
– Când te-ai întors Bulă?
– Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când am plecat, te-am rugat să…vezi continuarea.
Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț. A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune bătrânului, privindul- ca pe o victimă:
– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebuie să plătești pentru ea!
Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:
– Plănuiam să… vezi continuarea aici.
Bancul de sâmbătă | Bețivul, ploaia torențială și bunul samaritean
BANCUL ZILEI | Rugăciunea bărbaților înainte de prima întâlnire cu o femeie
BANCUL ZILEI | „Tu crezi că lumea nu își dă seama că ești escortă?”
BANC | „Domnule Bulă, de ce circulați pe trotuar?”
BANCUL ZILEI | Cele 3 vești ale preotului
BANCUL ZILEI | Ce se întâmplă când nevasta ajunge acasă prea devreme