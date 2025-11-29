Prima pagină » Bancuri » BANC | Bunicul lui Bulă și războiul

BANC | Bunicul lui Bulă și războiul

29 nov. 2025, 11:23, Bancuri
Gândul.ro vă aduce în atenție un nou banc savuros cu celebrul personaj Bulă. La o scurtă vorbă cu bunicul său, Bulă îl întreabă cum a fost în război. Spor la râs.

– Bunicule, tu ai prins și războiul?
– Da, Bulă.
– Și cum a fost?
– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!

Iepurașul la restaurant

Iepurașul la restaurant: Aveți 4 mici de cal?
Chelnerul: Nu avem, pleacă de aici.
A doua zi, Iepurașul la restaurant: Aveți 4 mici de cal?
Chelnerul: Pleacă, mă, nu avem așa ceva!
A treia zi, Iepurașul…

Vindecarea de bâlbâială

Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială.
– Dar cu ce te ocupi dumneata?
– Ee!! Eu cresc gă-gă-ini!
– Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa.
– Păi, păi, eu chem di-dimineața gă-găinile să le dau boabe: pi, pi, pi! Și vin cinci mii de gă-găini… Seara iar: pi…

Bulă se întoarce din SUA

Bulă, reîntors din SUA:
– Salut, măi dragă, Ștrulă!
– Când te-ai întors Bulă?
– Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când am plecat, te-am rugat să…

Bătrânul, preotul și fântâna

Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț. A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune bătrânului, privindul- ca pe o victimă:
– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebuie să plătești pentru ea!
Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:
– Plănuiam să…

