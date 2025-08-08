Reclamele de la Zara, retrase din cauza modelelor cu siluete „nesănătoase” care ar fi încurajat ANOREXIA

Două reclame ale brandului Zara au fost retrase din Marea Britanie, la ordinul Autorității pentru Standardele Publicității din Marea Britanie, din cauza unor modele cu siluete considerate „nesănătoase”, ce ar fi încurajat anorexia și o dietă alimentară iresponsabilă.

În una dintre reclame, umbrele erau aplicate încât picioarele modelului să pară „subțiri”, iar corpul să pară „disproporționat” în raport cu poziția brațelor și a coatelor. De asemenea, coafura cu părul strâns în coc ar fi dat impresia că modelul este extrem de slab.

Compania a retras reclamele, precizând că imaginile au fost modificate prin ajustări minore de lumină și culoare. În Marea Britanie, modelele sunt obligate să furnizeze un certificat medical de sănătate eliberat de medici cu expertică în tulburările alimentare.

În trecut, autoritatea a mai interzis reclame din partea altor branduri, ca Marks & Spencer sau Next, din același motiv, scrie BBC.

Sursa Foto: Zara

