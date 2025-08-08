Prima pagină » Casa Ta » Modă » Reclamele de la Zara, retrase din cauza modelelor cu siluete „nesănătoase” care ar fi încurajat ANOREXIA

Reclamele de la Zara, retrase din cauza modelelor cu siluete „nesănătoase” care ar fi încurajat ANOREXIA

08 aug. 2025, 22:04, Lifestyle
Reclamele de la Zara, retrase din cauza modelelor cu siluete „nesănătoase” care ar fi încurajat ANOREXIA

Două reclame ale brandului Zara au fost retrase din Marea Britanie, la ordinul Autorității pentru Standardele Publicității din Marea Britanie, din cauza unor modele cu siluete considerate „nesănătoase”, ce ar fi încurajat anorexia și o dietă alimentară iresponsabilă. 

În una dintre reclame, umbrele erau aplicate încât picioarele modelului să pară „subțiri”, iar corpul să pară „disproporționat” în raport cu poziția brațelor și a coatelor. De asemenea, coafura cu părul strâns în coc ar fi dat impresia că modelul este extrem de slab.

Compania a retras reclamele, precizând că imaginile au fost modificate prin ajustări minore de lumină și culoare. În Marea Britanie, modelele sunt obligate să furnizeze un certificat medical de sănătate eliberat de medici cu expertică în tulburările alimentare.

În trecut, autoritatea a mai interzis reclame din partea altor branduri, ca Marks & Spencer sau Next, din același motiv, scrie BBC.

Sursa Foto: Zara

Autorul recomandă: Reclama senzuală la BLUGI care a isterizat internetul: Sydney Sweeney, acuzată de „rasism” și „eugenism” din cauza unui joc de cuvinte 

Citește și

SERIALE PRO TV ar putea readuce un vechi serial pe micile ecrane, spre încântarea nostalgicilor după anii 2000
18:27, 07 Aug 2025
PRO TV ar putea readuce un vechi serial pe micile ecrane, spre încântarea nostalgicilor după anii 2000
SHOWBIZ Schimbare MAJORĂ la „Insula Iubirii”, începând din 4 august 2025 din cauza unui eveniment neprevăzut: În ce zile ale săptămânii va fi difuzată
09:47, 03 Aug 2025
Schimbare MAJORĂ la „Insula Iubirii”, începând din 4 august 2025 din cauza unui eveniment neprevăzut: În ce zile ale săptămânii va fi difuzată
MODĂ Reclama senzuală la BLUGI care a isterizat internetul: Sydney Sweeney, acuzată de „rasism” și „eugenism” din cauza unui joc de cuvinte
17:56, 28 Jul 2025
Reclama senzuală la BLUGI care a isterizat internetul: Sydney Sweeney, acuzată de „rasism” și „eugenism” din cauza unui joc de cuvinte
ECONOMIE Labubu, noul fenomen global: Ce PROFIT are firma chineză care produce păpușile cu dinții zimțați. Un exemplar a fost vândut cu 150.000$ la o licitație
16:15, 16 Jul 2025
Labubu, noul fenomen global: Ce PROFIT are firma chineză care produce păpușile cu dinții zimțați. Un exemplar a fost vândut cu 150.000$ la o licitație
LIFESTYLE Top 10 trenduri din Orient care au cucerit Occidentul în ultimii 10 ani: De la ciocolata Dubai și Pokemon GO la păpușile Labubu
16:03, 13 Jul 2025
Top 10 trenduri din Orient care au cucerit Occidentul în ultimii 10 ani: De la ciocolata Dubai și Pokemon GO la păpușile Labubu
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Evz.ro
Robert Vișan a murit la 48 de ani. Cutremur în România
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”
VIDEO SUA și Rusia încearcă să obțină acordul aliaților europeni asupra planului de pace /Ucraina riscă să PIARDĂ teritoriile ocupate
22:01
SUA și Rusia încearcă să obțină acordul aliaților europeni asupra planului de pace /Ucraina riscă să PIARDĂ teritoriile ocupate
EXTERNE Israelul CRITICĂ dur decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament /Netanyahu se declară ”dezamăgit”
21:56
Israelul CRITICĂ dur decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament /Netanyahu se declară ”dezamăgit”
ECONOMIE Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de AVERE: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală
21:50
Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de AVERE: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală
MEDIU O femeie și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, în secret. Poliția Locală a identificat-o: „În spatele fiecărei canapele se află un nume”
21:36
O femeie și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, în secret. Poliția Locală a identificat-o: „În spatele fiecărei canapele se află un nume”
EXTERNE Bloomberg: Oficiali americani și ruși lucrează la un acord privind TERITORII din Ucraina, în contextul unei întâlniri Trump-Putin
21:08
Bloomberg: Oficiali americani și ruși lucrează la un acord privind TERITORII din Ucraina, în contextul unei întâlniri Trump-Putin
ANALIZĂ Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import
20:58
Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import