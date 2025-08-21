Prima pagină » Comunicate de presă » Addiko Bank intră pe piața competitivă a bankingului digital din România cu credite disponibile exclusiv prin aplicație

Addiko Bank intră pe piața competitivă a bankingului digital din România cu credite disponibile exclusiv prin aplicație

21 aug. 2025, 12:45, Comunicate de presă
Addiko Bank intră pe piața competitivă a bankingului digital din România cu credite disponibile exclusiv prin aplicație

Addiko Group, un grup bancar specializat în oferirea de servicii pentru consumatori și IMM-uri, cu operațiuni în Europa Centrală și de Sud-Est, a anunțat astăzi intrarea sa strategică pe piața din România, contribuind la intensificarea competiției în sectorul bancar digital aflat într-o creștere accelerată.

În baza regimului de „passporting” al licenței bancare din Uniunea Europeană prin subsidiara din Slovenia, Addiko Bank d.d., debutează pe piața locală cu credite 100% online, oferite rapid și cu un grad ridicat de comoditate, gândite pentru ritmul de viață al clientului modern.

Serviciu care se remarcă prin simplitate și viteză într-o piață dinamică

Într-un peisaj dominat de jucători apreciați precum George și Revolut, dar și de nou-intrați precum Salt Bank, Addiko Bank se diferențiază printr-o experiență 100% digitală, centrată pe nevoile financiare esențiale ale clientului. Românii pot solicita credite de nevoi personale exclusiv online direct din aplicația lansată în martie 2025, completând cererea în aproximativ 10 minute și beneficiind de o dobândă fixă promoțională de 7,5% până la 30 septembrie.

Un avantaj major îl reprezintă flexibilitatea: nu este necesară deschiderea unui cont bancar nou la Addiko Bank, iar sumele aprobate pot fi transferate în alt cont al clientului, deschis la orice bancă din România, cel târziu în următoarea zi lucrătoare. De regulă, răspunsul la solicitarea de credit este oferit în cel mult o oră, în funcție de momentul depunerii cererii.

Fără comisioane ascunse, fără complicații inutile, 100% online

Fideli angajamentului față de transparență și eficiență, Addiko Bank propune o experiență bancară fără surprize: termeni clari, dobândă fixă competitivă și o interfață intuitivă, gândită pentru a elimina orice fricțiune din procesul bancar. Prin modelul de a oferi credite de nevoi personale 100% online, Addiko Bank răspunde unor cerințe reale ale consumatorilor moderni: rapiditate, claritate și comoditate.

„Intrarea pe piața din România marchează un moment de referință pentru Addiko Bank, care demonstrează capabilitățile noastre digitale solide și angajamentul față de regiunea Europei Centrale și de Sud-Est”, a declarat Andrej Andoljsek, CEO Addiko Bank Slovenia. „Aducem un model de banking simplu și direct, deja validat, într-o piață competitivă și dinamică. Credem că românii caută alternative transparente, rapide și comode, iar abordarea noastră exclusiv prin aplicație răspunde direct acestei cereri.”

 „Adică? Addiko!” – campania care anunță debutul Addiko Bank în România

Addiko Bank își anunță intrarea pe piața din România printr-o campanie de marketing 360° „Adică? Addiko!”, menită să evidențieze simplitatea și rapiditatea creditelor 100% online. Concepută pentru a introduce brandul Addiko Bank și a poziționa produsul pe piață, campania se desfășoară pe TV, outdoor și în mediul digital prin acțiuni integrate la nivel național. Cu aplicare în doar 10 minute, procesare rapidă și dobândă fixă promoțională, banca mizează pe transparență și eficiență într-o piață digitală competitivă.

  Simplitate, viteză și brand distinct în bankingul digital

„Piața de banking digital din România devine tot mai competitivă, iar adevăratul câștigător este consumatorul, care are acum mai multe opțiuni ca oricând pentru a-și construi un viitor financiar mai bun. Oferta Addiko nu înlocuiește banca principală a unui client, ci funcționează complementar, ajutând fiecare client să își gestioneze bugetul mai eficient, pas cu pas”, a declarat Carmen Staicu, Managing Director Group Marketing and Communications la Addiko Group. „Pentru a ne diferenția într-un domeniu în care toți promit inovație, mizăm pe o strategie de brand curajoasă, având în prim-plan personajul nostru de brand, Oskar, simbol al ieșirii din ‘roata de hamster’ a bankingului complicat”, a continuat Staicu.

Ghidare pas cu pas și asistență rapidă, direct din aplicație

Aplicația facilitează procesul de solicitare a creditului printr-o bară de progres care arată etapele și procentul de completare, oferind acces rapid la suport, opțiunea de schimbare a limbii și notificări push sau e-mail privind stadiul cererii. Serviciul de relații cu clienții Addiko Bank este disponibil în limba română, de luni până vineri, 08:00–17:00, printr-un sistem cu răspuns vocal interactiv (IVR) în afara programului, și poate fi accesat telefonic, prin e-mail sau în secțiunea de întrebări frecvente  de pe site și din aplicația mobilă. Datele clienților sunt protejate prin autentificare securizată (biometrică sau cu cod PIN) și verificare a datelor de contact prin parole de unică folosință, iar toate contractele sunt semnate prin semnătură digitală certificată.

Obiective de dezvoltare și diversificare a produselor

Addiko Bank își propune să își extindă strategic portofoliul de produse disponibile în aplicație, adaptându-se permanent la feedbackul clienților și la evoluția pieței. În acest sens, banca derulează inițiative pentru identificarea și lansarea următoarelor noi produse digitale, vizând atât segmentul de retail, cât și pe cel al IMM-urilor, și explorează parteneriate de distribuție care să sprijine accelerarea creșterii businessului de credite în România.

„Misiunea noastră este clară: să oferim o alternativă de creditare 100% digitală, atractivă pentru consumatorii care lucrează deja cu una sau două bănci – fără să fie nevoiți să deschidă un cont la noi. Creditarea este doar începutul. Scopul nostru este să ne extindem oferta în funcție de nevoile clienților, pentru a oferi o experiență bancară mai inteligentă și mai eficientă pentru toți”, a concluzionat Ganesh Krishnamoorthi, Chief Market, IT & Digitalization Officer, Addiko Group.

Clienții din România pot descărca aplicația mobilă Addiko din Google Play și App Store pentru a începe procesul de aplicare. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.addiko.ro.

Mediafax
Un fost director de la Transporturi, găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiiu
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Un fost director de la Transporturi a fost găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiu. Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soției sale
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu revine. Funcția publică pe care o poate obține. Are cale liberă
Evz.ro
Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu: Nu e pedeapsa pe care o merita
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Cine este Marian, hărțuitorul Andrei? Bărbatul susține că este „îngerul păzitor” al vedetei și l-a amenințat cu moartea pe Cătălin Măruță: „Pot oferi viață sau pot trimite în iad. Totul depinde de voi”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
De la disciplină digitală la nouă dependență. De ce un utilizator social media regretă că și-a limitat timpul petrecut pe Internet?
ACTUALITATE Unde ajung banii din fondul de PENSII dacă nu există urmași. Anunțul făcut de Dan Armeanu
13:50
Unde ajung banii din fondul de PENSII dacă nu există urmași. Anunțul făcut de Dan Armeanu
ULTIMA ORĂ Gheorghe Piperea cere DEMISIA de urgență a judecătorilor CCR. Reacție dură după declarațiile judecătoarei Iulia Scântei despre anularea alegerilor
13:44
Gheorghe Piperea cere DEMISIA de urgență a judecătorilor CCR. Reacție dură după declarațiile judecătoarei Iulia Scântei despre anularea alegerilor
POLITICĂ Bolojan „INTENȚIONEAZĂ foarte serios” să-și angajeze răspunderea pe pachetul 2 săptămâna viitoare / Legea insolvenței și pensiile speciale, în pachet
13:41
Bolojan „INTENȚIONEAZĂ foarte serios” să-și angajeze răspunderea pe pachetul 2 săptămâna viitoare / Legea insolvenței și pensiile speciale, în pachet
NEWS ALERT Individ suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream, arestat în Italia /Este vorba de un cetățean UCRAINEAN
13:40
Individ suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream, arestat în Italia /Este vorba de un cetățean UCRAINEAN
ACTUALITATE Cât de sănătoasă este, de fapt, cafeaua FĂRĂ cofeină. Ce beneficii are
13:36
Cât de sănătoasă este, de fapt, cafeaua FĂRĂ cofeină. Ce beneficii are
VIDEO MOMENTUL în care cetățeanul turc trage focuri de armă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Ipoteză ȘOC: Acesta ar fi acționat la comandă
13:31
MOMENTUL în care cetățeanul turc trage focuri de armă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Ipoteză ȘOC: Acesta ar fi acționat la comandă