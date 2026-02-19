Răsturnare de situație: UE vrea să ia măsuri de urgență pentru reluarea transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba

Uniunea Europeană ar putea aplica măsuri de urgență pentru reluarea transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba după ce Slovacia și Ungaria au lansat acuzații împotriva Ucrainei pentru că o blochează din rațiuni de „șantaj politic”.

Prim-miniștrii Viktor Orban și Robert Fico au recurs la rezervele strategice naționale și au blocat livrarea de motorină Ucrainei. Ambele țări s-au opus aderării Ucrainei la UE și ajutorării țării în războiul cu Rusia.

Pe 17 februarie, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a anunțat că Bruxellesul este în contact cu Kievul pe tema privind reluarea fluxurilor de petrol prin conducta Drujba, avariată într-un atac rusesc de luna trecută.

„Suntem în contact cu Ucraina privind calendarul reparațiilor la conducta de petrol Drujba și cât de rapid ar putea fi repusă în funcțiune”, a declarat Anna-Kaisa Itkonen jurnaliștilor la Bruxelles, potrivit Oilprice.

Comisia Europeană a confirmat că este în contact cu Ucraina cu privire la repararea conductei Drujba, asigurând în același timp că nu există riscuri imediate de aprovizionare pentru Ungaria și Slovacia.

Slovacia a acuzat Ucraina că întârzie fluxurile de petrol pentru pârghii politice, deoarece Ungaria a încercat să importe țiței rusesc prin conducta Adria din Croația.

Un grup de experți bulgar susține că Ungaria nu mai are nevoie de petrol rusesc, solicitând eliminarea treptată a scutirilor până în 2026 pentru a consolida securitatea energetică a UE.

„Nu există motive tehnice sau economice pentru prelungirea scutirii de la sancțiuni pentru petrolul rusesc în Europa Centrală. Dependența continuă a Ungariei este o alegere politică care slăbește unitatea UE și subminează credibilitatea regimului de sancțiuni. Eliminarea treptată a țițeiului rusesc până la sfârșitul anului 2026 este atât fezabilă, cât și esențială pentru securitatea energetică pe termen lung a Europei”, a declarat Martin Vladimirov, directorul Programului Energie și Climă al CSD.

