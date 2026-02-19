Valentin Stan: Parabola cu melcul a fost folosită în trecut de Germania nazistă. Rutte ar trebui să fie mult mai atent la ce spune

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat o declarație făcută de Mark Rutte despre ritmul de avansare al Rusiei în Ucraina. Analiza a adus în discuție un precedent istoric din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Parabola cu melcul și posterul din 1943

Valentin Stan a pornit de la ideea că avansul Rusiei în Ucraina a fost comparat cu viteza unui melc. În opinia sa, această metaforă nu este nouă și are un precedent în istorie. A făcut trimitere la un poster de propagandă răspândit de Germania nazistă în 1943, după debarcarea aliaților în Italia. El consideră că liderii occidentali ar trebui să fie atenți la astfel de comparații, deoarece ele au încărcătură istorică și pot genera interpretări sensibile.

Ce ai făcut, Marius? Am aflat că se mișcă rușii prin Ucraina cu viteza melcului de grădină. Cât de incult ești, mă, tâmpitule care ești tu tâmpit. Pot să-l fac tâmpit a cincea oară? Dar de ce nu idiot? Vrei să-ți arăt un poster din Al Doilea Război Mondial? După ce în 1943 aliații au debarcat în Italia, Germania nazistă a răspândit prin Paris un poster. Melculețul ăsta simbolizează armatele aliate care debarcaseră în Italia. Și ce spune aici? It’s a long way to Rome. Cum e asta că se mișcă rușii ca viteza melcului prin Ucraina? Se mișcă rușii cu viteza melcului prin Ucraina. În condițiile în care avem asta în istorie… Cât de prost să fii și de incult încât să nu știi că această parabolă cu melcul a mai făcut-o altul înaintea ta. Îl chema Adolf Hitler. Și tu ești secretar general, Mark Rutte.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”