Sancțiune drastică a CNA pentru Realitatea TV. Emisia va fi oprită astăzi pentru 3 ore. În ce interval „se suspendă” Realitatea TV

Televiziunea Realitatea Plus a atacat în instanță decizia Consiliului Național al Audiovizualului de săptămâna trecută de suspendare a emisiei pentru trei ore. Postul ar trebui să îşi oprească emisia şi să difuzeze exclusiv textul sancţiunii joi, 19 februarie, pe intervalul 18.00 – 21.00.

Sancțiune drastică a CNA pentru Realitatea TV

Înainte de punerea în aplicare a sancţiunii postul a încercat să o oprească printr-o ordonanţă preşedinţială, o procedură rapidă prin care instanţa poate lua o măsură provizorie până la judecarea definitivă a cazului. Există şi un proces pe fond, relatează Paginademedia.

Curtea de Apel a respins însă acţiunea celor de la Realitatea Plus, ieri, pe 17 februarie. Instanţa a stabilit că nu există temei pentru suspendarea sancţiunii impuse postului.

„Respinge capătul de cerere privind suspendarea sancţiunii până la pronunţarea hotărârii definitive ca nefondat. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune, în caz de formulare, la Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 17.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Termen pe fond 17.03.2026”, spune decizia consultată de Paginademedia.ro şi publicată pe Portalul Instanţelor de Judecată.

Totodată, termen pentru procesul de fond s-a stabilit pentru luna viitoare, pe 17 martie, mult după ce postul îşi va fi suspendat emisia.

Tot ieri, CNA a dezbătut şi o cerere de reanalizare din partea celor de la Realitatea. Aceasta a fost respinsă.

CNA a decis săptămâna trecută, pe 11 februarie, una dintre cele mai dure sancţiuni ale sale, suspendarea emisiei pentru trei ore. Postul va fi obligat ca în acest interval orar 18 – 21 (pe 19 februarie) să difuzeze exclusiv textul sancţiunii pentru a-şi informa publicul cu privire la încălcările pe care le-a comis.

Televiziunea controlată de familia lui Maricel Păcuraru a fost sancţionată pentru numeroase încălcări care au avut loc în luna noiembrie, timp de 10 zile, în perioada 1 – 21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Printre acestea se numără promovarea intensă a Ancăi Alexandrescu înainte de începerea oficială a campaniei şi atacarea contracandidaţilor săi. În acest context, CNA a considerat că a lipsit imparţialitatea din dezbaterile găzduite de post în perioada analizată.