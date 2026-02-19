19 Februarie, calendarul zilei: Irina Loghin împlinește 87 de ani, Camelia Potec 44. Mihai Neșu face 43 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 19 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Irina Loghin este una dintre cele mai îndrăgite și respectate interprete de muzică populară din România. Născută la 19 februarie 1939, în localitatea Gura Vitioarei, județul Prahova, artista și-a dedicat întreaga viață promovării folclorului românesc autentic. Supranumită “Regina muzicii populare”, Irina Loghin s-a remarcat prin vocea sa caldă, timbrul inconfundabil și repertoriul bogat inspirat din tradițiile zonei natale. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu mari orchestre și dirijori și a lansat numeroase cântece devenite șlagăre, precum Bună seara, mândro, Cine iubește și lasă sau Mi-am pus busuioc în păr. A fost solistă a unor ansambluri importante din România: Ciocârlia, Barbu Lăutaru şi Ciprian Porumbescu. A avut și o implicare în viața publică, fiind pentru o perioadă membră a Parlamentului României. Cu o carieră ce se întinde pe mai multe decenii, artista rămâne un simbol al tradiției și al valorilor autentice românești, apreciată de generații întregi de iubitori ai muzicii populare.

Născută pe 19 februarie 1982, în Brăila, Camelia Potec este una dintre cele mai cunoscute și apreciate înotătoare din România. Ea a devenit celebră în special în probele de stil liber, reușind performanțe remarcabile pe plan internațional. A început înotul de la o vârstă fragedă și s-a remarcat rapid prin talent, disciplină și rezultate excelente în competiții naționale. Momentul de vârf al carierei sale a venit la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, unde a câștigat medalia de aur la 200 m liber. Această victorie a fost una istorică pentru România, iar Camelia Potec a intrat în galeria marilor campioni români. De-a lungul carierei, a obținut numeroase medalii la Campionatele Mondiale și Europene și a stabilit recorduri naționale în probele de înot liber. După retragerea din competiții, ea a rămas implicată în dezvoltarea înotului românesc și în promovarea valorilor sportive.

Mihai Neșu, născut pe 19 februarie 1983, în Oradea, a fost unul dintre cei mai promițători fotbaliști români. A jucat ca fundaș stânga și a devenit cunoscut în special în urma evoluțiilor sale la Steaua București și la FC Utrecht (Olanda), unde a evoluat în prima ligă olandeză. Cariera lui a fost însă marcată de un eveniment tragic: în 2011, în timpul unui antrenament, Neșu a suferit o accidentare gravă la nivelul coloanei vertebrale, care l-a lăsat paralizat. Deși viața i-a fost schimbată radical, el a devenit un simbol al curajului și al rezilienței. După accident, a înființat Fundația Mihai Neșu, care sprijină copii cu dizabilități și familiile acestora, oferindu-le terapie, consiliere și programe de recuperare. Prin activitatea sa, el a transformat suferința într-o misiune de ajutorare și a devenit un model pentru mulți oameni. Mihai Neșu rămâne un nume respectat în fotbal și în societate, nu doar pentru cariera sportivă, ci și pentru contribuția sa umanitară.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1473: Nicolaus Copernicus 🇩🇪🇵🇱🌝🌍 etnic german născut în Prusia Regală, un stat autonom condus de regele polonez, astronom și cosmolog, matematician și economist, preot și prelat catolic, care a dezvoltat teoria heliocentrică a Sistemului Solar

🎂1876: Constantin Brâncuși 🇷🇴🇫🇷🔨 a adus contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană

🎂1939: Irina Loghin 🇷🇴🎤 „regina muzicii populare”. A fost, pe rând, solistă a ansamblurilor „Ciocârlia”, „Barbu Lăutaru” și „Ciprian Porumbescu”. A cântat o lungă perioadă de timp și în străinătate

🎂1948: Tony Iommi 🇬🇧🎸 singurul membru constant al trupei Black Sabbath de-a lungul numeroaselor schimbări de componență. Unul dintre cei mai importanți și influenți chitariști ai muzicii rock, considerat părintele heavy metal-ului

🎂1954: Sócrates 🇧🇷⚽️ considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, fiind inclus de Pelé în lista FIFA 100 în 2004

🎂1955: Jeff Daniels 🇺🇸🎬

🎂1957: Falco 🇦🇹🎤 Rock me Amadeus din 1986 este singurul cântec în limba germană care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 din SUA. A murit la 40 de ani, în accident auto

🎂1963: Seal 🇬🇧🎤 Câștigător a 4 premii Grammy de-a lungul carierei,a vândut peste 20 de milioane de discuri. Printre piesele renumite: Kiss from a Rose, Crazy și Killer

🎂1967: Benicio Del Toro 🇵🇷🇺🇸🇪🇸🎬 A câștigat Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în Traffic (2000)

🎂1977: Gianluca Zambrotta 🇮🇹⚽️

🎂1982: Camelia Potec 🇷🇴🏊🏻 a câștigat medalia de aur la 200 m liber la Olimpiada de la Atena 2004

🎂1983: Mihai Neșu 🇷🇴⚽️ Cariera sa a luat sfârșit pe 10 mai 2011, când s-a accidentat grav la un antrenament al echipei sale, FC Utrecht. În urma coliziunii cu un coleg de echipă, Alje Schut, a căzut la pământ, incapabil să miște de la gât în jos. Transportat de urgență la spital, a fost diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală

🎂1985: Jim Rolland (Jimmy Sax) 🇫🇷🎷

🎂1985: Arielle Kebbel 🇺🇸🎬 Gilmore Girls, The Vampire Diaries, Life Unexpected, 90210, Ballers, Midnight Texas, Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector, Rescue: HI-Surf

🎂1989: Constantin Budescu 🇷🇴⚽️

🎂1993: Victoria Justice 🇺🇸🎬🎤

🎂2004: Millie Bobby Brown 🇬🇧🇪🇸🎬 Stranger Things

Decese 🕯

🕯️1878: Charles-François Daubigny 🇫🇷🎨 important precursor al impresionismului

🕯️2016: Umberto Eco 🇮🇹✒️ cunoscut în special pentru romanul său Numele trandafirului (Il nome della rosa, 1980), în care a combinat elemente de semiotică într-un cadru ficțional combinat cu analiză biblică, studii medievale și teorie literară

🕯️2019: Karl Lagerfeld 🇩🇪👔 a fost directorul creativ al Chanel, poziție pe care a deținut-o din 1983 până la decesul său, 2019, la vârsta de 85 de ani. Era ușor de recunoscut pentru semnele sale distinctive, păr alb, de obicei legat la spate într-o coadă „de cal”, ochelari negri, mănuși de piele neagră fără degete, cravate negre lungi și largi, cu noduri mari, lejere, și cămăși albe cu gulere înalte, albe, detașabile

Evenimente📋

📋🇷🇴🔨 Ziua Națională Constantin Brâncuși

Calendar 🗒

🗒197: Împăratul roman Septimius Severus, l-a învins pe uzurpatorul Clodius Albinus în bătălia de la Lugdunum, cea mai sângeroasă bătălie dintre armatele romane

🗒1836: Regele William al IV-lea al Regatului Unit semnează scrisori patentate prin care se stabilește provincia Australia de Sud

🗒1878: A fost semnat Tratatul de pace ruso-turc, la San Stefano, care încheia războiul ruso-turc, recunoștea independența României, dar sacrifica Dobrogea, care era cedată Rusiei, iar aceasta își rezerva dreptul de a o schimba cu partea Basarabiei detașată la 1856

🗒1878: Thomas Edison patentează fonograful

🗒1913: Pedro Lascuráin devine președinte al Mexicului pentru 45 de minute; acesta este cel mai scurt mandat până în prezent al oricărei persoane ca președinte al oricărei țări

🗒1927: Sub conducerea lui Nicolae Lupu, o parte din membrii Partidului Național-Țărănesc se desprind din partid și creează Partidul Țărănesc

🗒1949: Ezra Pound este distins cu primul Premiu Bollingen în poezie de către Fundația Bollingen și Universitatea Yale

🗒1954: URSS dispune transferul Regiunii Crimeei din RSFS Rusă în RSS Ucraineană

🗒1970: S-a desfășurat, la București, adunarea generală de constituire a Academiei de Științe Sociale și Politice. Președinte de onoare al Academiei a fost ales șeful statului, Nicolae Ceaușescu

🗒1986: URSS lansează primul element al Stației Spațiale Mir, misiune încheiată la 23 martie 2001

🗒1992: A intrat în vigoare Acordul privind reconcilierea, neagresiunea și cooperarea între Nord și Sud (semnat la 13 decembrie 1991). A fost semnată declarația privind crearea unei zone denuclearizate în peninsula Coreea

🗒2005: Cel mai mare cinematograf din sud-estul Europei, Movieplex, s-a deschis în complexul comercial Plaza România din București

