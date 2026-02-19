Prima pagină » Știri externe » CNN: „Armada” lui Trump, pregătită să lovească Iranul în acest weekend. Liderul de la Casa Albă încă nu a dat ordinul final

CNN: „Armada” lui Trump, pregătită să lovească Iranul în acest weekend. Liderul de la Casa Albă încă nu a dat ordinul final

Mihai Tănase
19 feb. 2026, 07:35, Știri externe
Tensiuni la cote maxime în Orientul Mijlociu. „Armada” masată de Statelor Unite în costa Iranului este pregătită să atace Teheranul chiar din acest weekend, însă Donald Trump nu a autorizat încă acțiunea militară, susțin surse citate de CNN. 

Casa Albă ar fi fost informată că armata americană poate fi complet pregătită până la sfârșitul săptămânii, în contextul unei consolidări masive a resurselor aeriene și navale americane în Orientul Mijlociu.

Totuși, o sursă apropiată discuțiilor interne a precizat că Trump a oscilat în privat între argumente pro și contra unei acțiuni militare și s-a consultat intens cu aliații și consilierii săi de securitate națională.

„Petrece mult timp gândindu-se la asta”, a declarat una dintre surse citate de CNN.

Negocieri fără niciun rezultat la Geneva

Negocierile dintre Iran și Statele Unite, desfășurate zilele trecute la Geneva, nu au produs până acum un rezultat concret. Negociatorii celor două părți au făcut schimb de note timp de trei ore și jumătate, însă au plecat fără o rezoluție clară.

Principalul negociator iranian a afirmat că s-a convenit asupra unui „set de principii directoare”, dar ce un oficial american a precizat că „mai sunt încă multe detalii de discutat”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că se așteaptă ca Iranul să ofere clarificări suplimentare privind poziția sa de negociere „în următoarele două săptămâni”. Ea nu a precizat însă dacă Trump va amâna o eventuală acțiune militară în acest interval.

„Nu voi stabili termene limită în numele președintelui Statelor Unite. Există multe motive și argumente care ar putea justifica un atac împotriva Iranului”, a spus Leavitt, adăugând că, deși „diplomația este întotdeauna prima sa opțiune”, acțiunea militară rămâne o variantă luată în calcul.

Totodată, secretarul de stat american Marco Rubio urmează să se deplaseze în Israel pe 28 februarie, pentru discuții cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe tema negocierilor cu Iranul, a confirmat un oficial al Departamentului de Stat pentru CNN.

Mesajele ambigue transmise de oficialii americani au amplificat temerile privind un conflict militar direct între cele două state, chiar dacă, la nivel declarativ, diplomația rămâne preferată.

În acest context, portavionul USS Gerald Ford, cel mai avansat din arsenalul naval american, ar putea ajunge în regiune chiar din acest weekend în coasta Iranului. De asemenea, resurse ale Forțelor Aeriene ale SUA dislocate în Regatul Unit, inclusiv avioane de realimentare și avioane de vânătoare, sunt repoziționate mai aproape de Orientul Mijlociu.

La rândul său, Iranul își consolidează mai multe instalații nucleare, utilizând beton și cantități mari de pământ pentru a îngropa situri strategice, potrivit unor imagini satelitare recente și analizelor realizate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională.

Trump cântărește decizia unui atac asupra Iranului

O serie de repere din calendar ar putea influența momentul ales pentru o eventuală lovitură militară. Jocurile Olimpice de iarnă se încheie duminică, iar unii oficiali europeni consideră improbabil un atac înainte de acest termen.

În același timp, miercuri a început Ramadanul, iar oficiali din state aliate ale SUA din Orientul Mijlociu au avertizat că o ofensivă în timpul lunii sfinte musulmane ar putea fi percepută drept o lipsă de respect și ar risca destabilizarea regiunii.

Pe plan intern, Trump urmează să susțină marți discursul anual privind starea națiunii. Consilierii săi spun că acesta ar putea marca începutul accentului pus pe temele interne, în perspectiva alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului. Nu este însă clar în ce măsură aceste evenimente cântăresc în decizia finală a președintelui privind Iranul.

