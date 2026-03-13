Prima pagină » Actualitate » Președintele Serbiei, Vucic, susține că țara sa se pregătește pentru un atac comun din Croația, Albania și Kosovo

13 mart. 2026, 14:36, Actualitate
sursa foto: Hepta

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a spus joi că țara lui monitorizează cu atenție cooperarea militară dintre Croația, Albania și Kosovo, pregătindu-se pentru un posibil atac, scrie Anadolu, conform Agerpres.

„E așteaptă un moment favorabil. Noi ne pregătim pentru atacullor”, a declarat liderul de la Belgrad într-un interviu pentru radioteleviziunea sârbă, RTS.

Conform Anadolu, Vucic se referă la o declarație trilaterală de cooperare în domeniul apărării, semnată de Croația, Albania și Kosovo la Tirana, pe data de 18 martie 2025, pentru întărirea colaborării în domeniul securități, dar și pentru interoperabilitatea forțelor armate.

Președintele a menționat, cu privier la capacitățile defensive ale Serbiei, că forțele armate dețin rachete hipersonice aer-sol din China, cu rază de acțiune de până la 400 de km, pe care le-a caracterizar ca sisteme de armament cele mai avansate.

El a mai spus și că Serbia are relații bune cu NATO, continuându-și, totodată, politica de neutralitate militară.

Cât despre relațiile cu Croația, Vucic a acuzat autoritățile de la Zagreb că au încercat, în ultimul an și jumătate, să submineze Belgradul și să se amestece în afacerile interne ale Serbiei.

