Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?

Vizita oficială a președintelui Zelenski la București și întâlnirea cu președintele Nicușor Dan continuă să provoace valuri de reacții. Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a publicat pe rețelele de socializare un comentariu extrem de dur în legătură cu unul dintre documentele semnate ieri de către cei doi șefi de stat.

În postarea publicată pe pagina sa de Facebook, Patrick Andre de Hillerin ironizează întâlnirea dintre cei doi șefi de stat și pune sub semnul întrebării decizia de a lua în calcul depozitarea gazelor românești peste graniță. În centrul criticilor lui Hillerin se află acordul-cadru intitulat „Framework Arrangement between the President of Romania and the President of Ukaine on Cooperation in the Energy Sector”. Actul se referă la cooperarea în sectorul energetic, care prevede explorarea posibilității ca Românie să utilizeze faciltățile subterane de stocare a gazelor din Ucraina.

„Președintele României (era să spun „nostru”, dar mi se pare exagerat și cam fake), Excelența Sa Nicușor Daniel Dan – Dănuț al României Întâiul, s-a întâlnit la Cotroceni cu președintele Ucrainei, Excelența Sa Volodimir. Împreună, cei doi președinți au semnat niscaiva acte. Mai mult simbolice, dar nu mia puțin îngrijorătoare. În documentul numit „Framework Arrangement between the President of Romania and the President of Ukraine on Cooperation in the Energy Sector” (Acordul-cadru între Președintele României și Președintele Ucrainei privind cooperarea în sectorul energetic), cei doi s-au angajat să exploreze posibilitatea ca România să depoziteze parte din gazele ei (provenite, în mare parte, din exploatarea resurselor din perimetrul Neptun Deep) în depozitele subterane ale Ucrainei”.

Potrivit textului citat de jurnalist, cei doi președinți au decis „să exploreze posibilitatea utilizării instalațiilor de stocare a gazelor din Ucraina pentru depozitarea gazelor provenite prin Coridorul Vertical de Gaze, precum și a gazelor din producția viitoare din Marea Neagră, în cadrul proiectului Neptun Deep”. De asemenea, acesta susține că, în cazul gazelor provenite din importuri de GNL care ar ajunge în regiune prin Coridorul Vertical de Gaze, situația ar fi diferită, atâta timp cât acestea ar fi plătite de către ucraineni. Patrick Andre de Hillerin ridică semne de întrebare în legătură cu eventualitatea ca gazele extrase din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina.

„Gazele provenite din comerțul cu GNL prin Coridorul Vertical de Gaze nu sunt problema noastră, atâta vreme cât Ucraina le plătește. Intră GNL-ul în Grecia, trece printr-o conductă încă inexistentă și se depozitează unde vor ucrainenii (care plătesc). Dar gazele din România de ce ar fi depozitate în altă țară?”.

„Suntem tâmpiți? Idioți patentați? Sau ticăloși?”

În continuarea textului, jurnalistul argumentează că România ar trebui să își dezvolte propriile capacități de stocare a gazelor, în loc să ia în calcul depozitarea lor în afara granițelor. De asemenea, acesta invocă riscurile generate de faptul că Ucraina se află în plin război cu Rusia.

„Băi, ce dracu’ avem? Ce e cu noi? Așa, ca țară, ca lideri ai acestei pretinse țări… În loc să ne apucăm să ne construim propriile depozite subterane, dacă vrem să stocăm mai mult gaz decât putem stoca acum, noi ne repezim și plănuim să ne ducem gazul în Ucraina, în ideea că de acolo îl recuperăm mai ușor decât dacă am avea depozitele noastre. Suntem tâmpiți? Idioți patentați? Sau ticăloși? Bine, nu toți, dar măcar ăștia care iau astfel de decizii. Și noi pe lângă ei, că nu spunem nimic”.

În final, Patric Andre de Hillerin încheie într-o notă extrem de critică la adresa decidenților politici și formulează o întrebare retorică referitoare la oportunitatea unei astfel de decizii: „suntem tâmpiți?”.

„Cum să-ți duci gazul într-o țară aflată în război, pretinzând că acolo e safe? Și nu doar că Ucraina este o țară în război, dar mai este și una din care corupția n-a dispărut niciodată și se practică la scară urieșească. O țară în care prietenul și fost partener de afaceri al lui Zelenski își înfundă wc-ul din aur cu saci de bani obținuți din scheme corupte chiar în domeniul energiei, chestie care are legătură și cu gazul nostru. Și repet întrebarea: suntem tâmpiți?”, conchide acesta.

