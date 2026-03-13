Prima pagină » Sport » Dinamo are probleme de LOT înainte de derby-ul cu Rapid. Ce spune Zeljko Kopic

13 mart. 2026, 14:45, Sport
Zeljko Kopic a discutat despre meciul cu Rapid, lupta la titlu și problemele de lot pentru partida de sâmbătă, ora 21:00, de pe Stadionul Giulești, dinprima etapă a play-off-ului Superligii.

Sunt patru jucători pe care dinamoviștii nu s-ar putea baza la meciul cu Rapid: „Pușcaș nu va putea intra cu siguranță. Nici Karamoko nu este apt, iar în ceea ce îl privește pe Mărginean vom vedea exact cum se prezintă mâine. Vom vedea de asemenea și situația lui Boateng, dacă va putea intra sau nu”.

Dinamo are probleme de lot înainte de derby-ul cu Rapid

„E un sentiment plăcut să facem parte din play-off. Este un nou început, suntem în formă, avem o energie bună în cadrul lotului, așa că ne propunem să jucăm cel mai bun fotbal al nostru. Trebuie să luptăm pentru a obține cel mai bun rezultat posibil. Știm că va fi dificil, îi respectăm pe cei de la Rapid, respectăm ceea ce au realizat până acum, însă avem ambițiile noastre și vom merge acolo să luptăm.

După pauza de iarnă ne confruntăm cu probleme la finalizare, nu am reușit să marcăm, chiar dacă șanse am avut în fiecare meci. Nu suntem eficienți, aici trebuie să ne îmbunătățim. De asemenea, e important să fim mai atenți la fazele fixe în defensivă. Analizăm și lucrăm toate aceste lucruri la antrenamente și cred că putem fi mai buni începând cu meciul următor. Cred că am fi putut avea câteva puncte în plus dacă eram atenți, însă suntem acolo unde merităm, în play-off.

Este importantă și statistica partidelor cu Rapid. Dar eu spun că am avut șanse să câștigăm în fața lor în trecut, dar nu am reușit. Mâine va fi o nouă oportunitate pentru noi. Sunt 10 meciuri, deci 30 de puncte, așa că trebuie să luptăm până la final și vedem atunci unde ne clasăm”, a declarat Zeljko Kopic.

