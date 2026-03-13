Prima pagină » Știri politice » Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări

Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări

13 mart. 2026, 15:41, Știri politice

Aflat într-o vizită de lucru la Aleșd, în județul Oradea, premierul Ilie Bolojan a ținut o conferință de presă, la care a evitat să răspundă la anumite întrebări, mai mult legate de cotidian, decât de munca sa acolo. Întrebat ce părere are despre mesajul Liei Olguței Vasilescu către mama sa, premierul a apus formula „magică”: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”.

Jurnalist:Domnule premier, vreți să comentați în vreun fel comentariul Liei Olguța Vasilescu legat de articolul din Libertatea,  despre mama dumneavoastră?”

Ilie Bolojan:  „V-am rugat, dacă tot ați venit până aici, să mă întrebați chestiuni care țin de investiții sau de activitățile din această zi. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Lia Olguța Vasilescu, ironie la adresa declarațiilor date de mama lui Ilie Bolojan

Recent, mama lui Ilie Bolojan a acordat un interviu în care a vorbit despre munca fiului ei, Ilie Bolojan, și a comentat criticile lansate de unii politicieni. În declarațiile sale, Floarea Bolojan a amintit și de polemicile legate de cererile de finanțare pentru autoritățile locale, dar și de sumele alocate pentru organizarea târgurilor de Crăciun.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dumneavoastră și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dumneavoastră, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor.

Dar, ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică, adică fără să ne întrebe și pe noi (cetățeni, primari, ONG-uri, mediu de afaceri). Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii?

P.S. Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!”, se arată în mesajul transmis de Lia Olguța Vasilescu.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
16:16
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
CONTROVERSĂ Cum răspunde Ilie Bolojan profesorilor care amenință cu boicotul simulărilor pentru Examenele Naționale
15:56
Cum răspunde Ilie Bolojan profesorilor care amenință cu boicotul simulărilor pentru Examenele Naționale
REACȚIE Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?
15:11
Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?
MESAJ Pilotul de 30 de ani care a murit încercând să salveze un câine, avansat post-mortem de ministrul Apărării: „Zbor lin, Palf!”
14:26
Pilotul de 30 de ani care a murit încercând să salveze un câine, avansat post-mortem de ministrul Apărării: „Zbor lin, Palf!”
FLASH NEWS Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „România încurajează creșterea investițiilor americane”
14:14
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „România încurajează creșterea investițiilor americane”
FLASH NEWS Ilie Bolojan promite reducerea birocrației pentru firme. Ce măsuri simplifică Guvernul pentru companii
13:41
Ilie Bolojan promite reducerea birocrației pentru firme. Ce măsuri simplifică Guvernul pentru companii
Mediafax
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Digi24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat cum reușesc furnicile nocturne să călătorească
ACTUALITATE Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
16:21
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
RELIGIE Duminica Sfintei Cruci este sărbătorită pe 15 martie. Ce tradiții există în această zi importantă din calendarul ortodox
16:08
Duminica Sfintei Cruci este sărbătorită pe 15 martie. Ce tradiții există în această zi importantă din calendarul ortodox
SPORT Președintele lui CFR, mesaj după ce s-a vorbit despre o alianță a Clujului în play-off
15:57
Președintele lui CFR, mesaj după ce s-a vorbit despre o alianță a Clujului în play-off
FLASH NEWS Cultul personalității lui Miruță continuă la USR. Acum partidul îl laudă pentru că-și face treaba la Ministerul Apărării. Care e ultima “realizare” a lui Miruță
15:50
Cultul personalității lui Miruță continuă la USR. Acum partidul îl laudă pentru că-și face treaba la Ministerul Apărării. Care e ultima “realizare” a lui Miruță
PODCAST ALTCEVA Începe un nou sezon „Altceva cu Adrian Artene”! Reputatul profesor doctor LAVINIA BÂRLOGEANU ne spune cum putem „învinge” MOARTEA și ce mesaje primim DE DINCOLO
15:34
Începe un nou sezon „Altceva cu Adrian Artene”! Reputatul profesor doctor LAVINIA BÂRLOGEANU ne spune cum putem „învinge” MOARTEA și ce mesaje primim DE DINCOLO
MILITAR Pentagonul publică imagini cu portavionul USS Abraham Lincoln după ce iranienii au pretins că l-au avariat
15:32
Pentagonul publică imagini cu portavionul USS Abraham Lincoln după ce iranienii au pretins că l-au avariat

Cele mai noi

Trimite acest link pe