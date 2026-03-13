Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări

Aflat într-o vizită de lucru la Aleșd, în județul Oradea, premierul Ilie Bolojan a ținut o conferință de presă, la care a evitat să răspundă la anumite întrebări, mai mult legate de cotidian, decât de munca sa acolo. Întrebat ce părere are despre mesajul Liei Olguței Vasilescu către mama sa, premierul a apus formula „magică”: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”.

Jurnalist: „Domnule premier, vreți să comentați în vreun fel comentariul Liei Olguța Vasilescu legat de articolul din Libertatea, despre mama dumneavoastră?”

Ilie Bolojan: „V-am rugat, dacă tot ați venit până aici, să mă întrebați chestiuni care țin de investiții sau de activitățile din această zi. Vă mulțumesc pentru înțelegere.”

Lia Olguța Vasilescu, ironie la adresa declarațiilor date de mama lui Ilie Bolojan

Recent, mama lui Ilie Bolojan a acordat un interviu în care a vorbit despre munca fiului ei, Ilie Bolojan, și a comentat criticile lansate de unii politicieni. În declarațiile sale, Floarea Bolojan a amintit și de polemicile legate de cererile de finanțare pentru autoritățile locale, dar și de sumele alocate pentru organizarea târgurilor de Crăciun.