Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări

Aflat într-o vizită de lucru la Aleșd, în județul Oradea, premierul Ilie Bolojan a ținut o conferință de presă, la care a evitat să răspundă la anumite întrebări, mai mult legate de cotidian, decât de munca sa acolo. Întrebat ce părere are despre mesajul Liei Olguței Vasilescu către mama sa, premierul a apus formula „magică”: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”.
Jurnalist: „Domnule premier, vreți să comentați în vreun fel comentariul Liei Olguța Vasilescu legat de articolul din Libertatea, despre mama dumneavoastră?”
Ilie Bolojan: „V-am rugat, dacă tot ați venit până aici, să mă întrebați chestiuni care țin de investiții sau de activitățile din această zi. Vă mulțumesc pentru înțelegere.”
Recent, mama lui Ilie Bolojan a acordat un interviu în care a vorbit despre munca fiului ei, Ilie Bolojan, și a comentat criticile lansate de unii politicieni. În declarațiile sale, Floarea Bolojan a amintit și de polemicile legate de cererile de finanțare pentru autoritățile locale, dar și de sumele alocate pentru organizarea târgurilor de Crăciun.
„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dumneavoastră și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dumneavoastră, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor.
Dar, ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică, adică fără să ne întrebe și pe noi (cetățeni, primari, ONG-uri, mediu de afaceri). Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii?
P.S. Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!”, se arată în mesajul transmis de Lia Olguța Vasilescu.