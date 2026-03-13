Ministra Mediului, Diana Buzoianu, campanie de imagine la malul mării. A chemat televiziunile să facă un control „inopinat”

Când nu se filmează singură, Diana Buzoianu cheamă televiziunile să o filmeze. S-a întâmplat și astăzi pe litoral, acolo unde ministra Mediului a mers în control.

Aflată într-o vizită „fulger” pe litoral, Diana Buzoianu a avut grijă să vină și televiziunile după ea. S-a lăsat filmată „pe ascuns” în timp ce dădea ordine militărești, deși știa foarte bine că are 30 de jurnaliști în preajmă, așa cum a menționat și ea.

Regia de la Năvodari: „Să vină inspectorii acum, în acest moment!”

Sub pretextul verificării deversărilor ilegale, ministra a jucat rolul de „salvatoare a mării” în fața camerelor pornite strategic, chiar înainte de conferința de presă oficială. Cu un ton forțat, Buzoianu a început să interogheze autoritățile locale despre o țeavă care scotea „porcării în mare”. Deși se afla în mijlocul unei armate de jurnaliști, ministra mima indignare și întreba retoric dacă deversările nu sunt infracțiuni.

„Noi o să mai stăm câteva ore aici, mă aștept ca în câteva ore să fie verificate și să vină toate autoritățile să vedem de unde se revarsă. Asta nu e infracțiune? Suntem 30 de jurnaliști și stie toată lumea că am venit aici. Mă aștept să fie sancționat dacă există un sistem ilegal, și civil și penal,” a spus Buzoianu.

Amenințări și directive

Pe măsură ce se apropia de microfoane, agresivitatea Dianei Buzoianu a crescurt direct proporțional cu atenția primită. Când i s-a explicat că situația deversărilor reprezintă un caz punctual, ministra a trecut la faza de „șefă autoritară”. Cu gesturi largi și un ton imperativ, aceasta a început să dea lecții de management.

„Știți cum se rezolvă? Într-o zi! Să meargă un om mâine, MÂINE! Să găsească toate țevile! Un inspector vine și ia toată plaja la rând și găsim într-o singură zi toate țevile, toate cazurile punctuale”

Evident, ordinul a fost dat cu ochii în cameră, pentru ca electoratul să vadă cât de „hotărâtă” este șefa de la Mediu.

În realitate, vizita ministrei vine pe un fond de tensiune maximă, potrivit presei locale. Operatorii de plajă din Năvodari și Mamaia sunt disperați și acuză ministerul de „capcane birocratice” și licitații măsluite. În timp ce investitorii locali strigă că sunt blocați de reglementări învechite și că vor doar civilizație, Diana Buzoianu preferă să facă paradă pe nisip și să ignore acuzațiile grave ale Asociației Operatorilor de Plajă.

